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СМИ: конгрессмены призвали власти США передать кассетные боеприпасы Киеву - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/boepripasy-1880652675.html
СМИ: конгрессмены призвали власти США передать кассетные боеприпасы Киеву
СМИ: конгрессмены призвали власти США передать кассетные боеприпасы Киеву - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: конгрессмены призвали власти США передать кассетные боеприпасы Киеву
Ряд законодателей США призывают администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении, сообщает... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:44
2023-06-27T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд законодателей США призывают администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении, сообщает журнал Foreign Policy. Кассетные боеприпасы запрещены Международной Конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. "Двухпартийная группа законодателей призывает администрацию Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву прорваться через укрепленные российские линии, которые застопорили продолжающееся украинское контрнаступление", - говорится в сообщении журнала. Как отмечается, в письме, направленном Байдену в пятницу, законодатели США призвали отправить на Украину улучшенные стандартные боеприпасы двойного назначения. "Передача Украине улучшенных стандартных боеприпасов двойного назначения дает возможность предоставить украинским вооруженным силам мощный потенциал для использования против российской армии и наемных сил", - цитирует журнал письмо. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее. Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб. Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230627/vsu-1880628532.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
СМИ: конгрессмены призвали власти США передать кассетные боеприпасы Киеву

Foreign Policy: конгрессмены призвали власти США передать кассетные боеприпасы Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд законодателей США призывают администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении, сообщает журнал Foreign Policy.
Кассетные боеприпасы запрещены Международной Конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
"Двухпартийная группа законодателей призывает администрацию Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву прорваться через укрепленные российские линии, которые застопорили продолжающееся украинское контрнаступление", - говорится в сообщении журнала.
Как отмечается, в письме, направленном Байдену в пятницу, законодатели США призвали отправить на Украину улучшенные стандартные боеприпасы двойного назначения.
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"Передача Украине улучшенных стандартных боеприпасов двойного назначения дает возможность предоставить украинским вооруженным силам мощный потенциал для использования против российской армии и наемных сил", - цитирует журнал письмо.
Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.
Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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