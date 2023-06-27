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Бизнес-проекты в сфере туризма получат господдержку в Ивановской области - РИА Новости, 27.06.2023
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Ивановская область
 
10:15 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/biznes-proekty-1880642882.html
Бизнес-проекты в сфере туризма получат господдержку в Ивановской области
Бизнес-проекты в сфере туризма получат господдержку в Ивановской области - РИА Новости, 27.06.2023
Бизнес-проекты в сфере туризма получат господдержку в Ивановской области
В Ивановской области 23 бизнес-проекта в сфере туризма получат субсидии на обновление и развитие инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:15
2023-06-27T10:15
ивановская область
ивановская область
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ИВАНОВО, 27 июн – РИА Новости. В Ивановской области 23 бизнес-проекта в сфере туризма получат субсидии на обновление и развитие инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Итогом реализации предпринимательских инициатив станет создание трех пляжей в Ивановской области в соответствии с требованиями национального стандарта, обустройство двух детских или спортивных зон отдыха на пляжах", - сказал собеседник агентства.По его словам, победителями в этом направлении признаны пять проектов. Размер субсидий – от 6,8 до 9,1 миллиона рублей.Также поддержка предусмотрена на приобретение туристического оборудования и оснащения для инфоцентров и пунктов проката. Предприниматели, прошедшие отбор, закупят оборудование для бассейнов и другое туристическое оборудование, создадут четыре мобильных приложения, аудиогиды, электронные путеводители, создадут два sup-маршрута. Субсидии в рамках этого направления получили 18 проектов.В общей сложности на поддержку туристического бизнеса в рамках новой программы Ивановской области по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" направят 98 миллионов рублей. Реализация проектов предполагается до конца этого года.
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ивановская область
Ивановская область, Ивановская область

Бизнес-проекты в сфере туризма получат господдержку в Ивановской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРека Волга в городе Плес Ивановской области
Река Волга в городе Плес Ивановской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Река Волга в городе Плес Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 27 июн – РИА Новости. В Ивановской области 23 бизнес-проекта в сфере туризма получат субсидии на обновление и развитие инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Итогом реализации предпринимательских инициатив станет создание трех пляжей в Ивановской области в соответствии с требованиями национального стандарта, обустройство двух детских или спортивных зон отдыха на пляжах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, победителями в этом направлении признаны пять проектов. Размер субсидий – от 6,8 до 9,1 миллиона рублей.
Также поддержка предусмотрена на приобретение туристического оборудования и оснащения для инфоцентров и пунктов проката. Предприниматели, прошедшие отбор, закупят оборудование для бассейнов и другое туристическое оборудование, создадут четыре мобильных приложения, аудиогиды, электронные путеводители, создадут два sup-маршрута. Субсидии в рамках этого направления получили 18 проектов.
В общей сложности на поддержку туристического бизнеса в рамках новой программы Ивановской области по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" направят 98 миллионов рублей. Реализация проектов предполагается до конца этого года.
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