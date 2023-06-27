https://ria.ru/20230627/biznes-proekty-1880642882.html

Бизнес-проекты в сфере туризма получат господдержку в Ивановской области

Бизнес-проекты в сфере туризма получат господдержку в Ивановской области - РИА Новости, 27.06.2023

Бизнес-проекты в сфере туризма получат господдержку в Ивановской области

В Ивановской области 23 бизнес-проекта в сфере туризма получат субсидии на обновление и развитие инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:15

2023-06-27T10:15

2023-06-27T10:15

ивановская область

ивановская область

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ИВАНОВО, 27 июн – РИА Новости. В Ивановской области 23 бизнес-проекта в сфере туризма получат субсидии на обновление и развитие инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Итогом реализации предпринимательских инициатив станет создание трех пляжей в Ивановской области в соответствии с требованиями национального стандарта, обустройство двух детских или спортивных зон отдыха на пляжах", - сказал собеседник агентства.По его словам, победителями в этом направлении признаны пять проектов. Размер субсидий – от 6,8 до 9,1 миллиона рублей.Также поддержка предусмотрена на приобретение туристического оборудования и оснащения для инфоцентров и пунктов проката. Предприниматели, прошедшие отбор, закупят оборудование для бассейнов и другое туристическое оборудование, создадут четыре мобильных приложения, аудиогиды, электронные путеводители, создадут два sup-маршрута. Субсидии в рамках этого направления получили 18 проектов.В общей сложности на поддержку туристического бизнеса в рамках новой программы Ивановской области по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" направят 98 миллионов рублей. Реализация проектов предполагается до конца этого года.

https://ria.ru/20230615/dorogi-1878252787.html

ивановская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область