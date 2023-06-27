https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880663105.html
Лукашенко заявил о попытке оппозиции организовать мятеж в Белоруссии
Лукашенко заявил о попытке оппозиции организовать мятеж в Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил о попытке оппозиции организовать мятеж в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция за рубежом на фоне событий в РФ "засуетилась" реализовать в республике вооруженный... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:17
2023-06-27T11:17
2023-06-27T11:28
белоруссия
россия
безопасность
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция за рубежом на фоне событий в РФ "засуетилась" реализовать в республике вооруженный мятеж, но "фальстарт произошел"."Беглые наши засуетились... Успели даже опубликовать очередные призывы и планы - я о беглых (выехавшая после протестов 2020 года белорусская оппозиция – ред.). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа" - надо же отчитываться. Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые калиновцы (воюющие на Украине за украинские войска выходцы из Белоруссии – ред.). Их же на фронт загнали, воюют. А тут услышали: в Беларуси чуть ли не революция. Рванули оттуда, а заградотряды: "Назад, ребята, не вовремя", - приводит во вторник слова Лукашенко пресс-служба."Фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов надо же получить (на свою деятельность – ред.). Только там они поделят, а эти наши безумцы, которых еще несколько тут осталось, не вычистили мы, - они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, безопасность, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа
Белоруссия, Россия, Безопасность, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко заявил о попытке оппозиции организовать мятеж в Белоруссии
Лукашенко: оппозиция на фоне событий в России засуетилась организовать мятеж в Белоруссии