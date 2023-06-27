Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине
Глава МИД Австралии Пенни Вонг разочарована критикой помощи Украине со стороны оппозиции
© Фото : Kate LundyПенни Вонг
© Фото : Kate Lundy
Пенни Вонг. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире австралийского радио ABC заявила, что разочарована критикой со стороны оппозиции правительственного пакета военной помощи Украине в размере 74 миллионов долларов.
В понедельник правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Киеву в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). Австралия также поставит Украине артиллерийские снаряды калибром 105 миллиметров, а также 10 миллионов долларов (6,6 миллиона долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом.
"То, что в той области, где до сих пор правительство пользовалось двухпартийной поддержкой, теперь действует негативная риторика, по-настоящему разочаровывает", - заявила Вонг.
По словам главы МИД, оппозиция посчитала пакет помощи "абсолютно не впечатляющим", хотя новые меры поддержки и были проработаны совместными силами министерства обороны Австралии и правительства Украины.
"С июня прошлого года правительство Австралии <…> более чем удвоило сумму, потраченную на военную поддержку Украины", - добавила Вонг.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".