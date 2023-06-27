https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880655504.html

Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине

Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2023

Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире австралийского радио ABC заявила, что разочарована критикой со стороны оппозиции правительственного пакета... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:53

2023-06-27T10:53

2023-06-27T10:53

в мире

украина

австралия

россия

сергей лавров

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92685/06/926850617_0:362:1331:1111_1920x0_80_0_0_7affbfc1f19b10e0a235f8316d9b6ba4.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире австралийского радио ABC заявила, что разочарована критикой со стороны оппозиции правительственного пакета военной помощи Украине в размере 74 миллионов долларов. В понедельник правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Киеву в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). Австралия также поставит Украине артиллерийские снаряды калибром 105 миллиметров, а также 10 миллионов долларов (6,6 миллиона долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом. "То, что в той области, где до сих пор правительство пользовалось двухпартийной поддержкой, теперь действует негативная риторика, по-настоящему разочаровывает", - заявила Вонг. По словам главы МИД, оппозиция посчитала пакет помощи "абсолютно не впечатляющим", хотя новые меры поддержки и были проработаны совместными силами министерства обороны Австралии и правительства Украины. "С июня прошлого года правительство Австралии <…> более чем удвоило сумму, потраченную на военную поддержку Украины", - добавила Вонг. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880636882.html

https://ria.ru/20230123/pomosch-1846768046.html

украина

австралия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, австралия, россия, сергей лавров, нато, оон