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Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2023
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10:53 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880655504.html
Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине
Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2023
Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире австралийского радио ABC заявила, что разочарована критикой со стороны оппозиции правительственного пакета... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:53
2023-06-27T10:53
в мире
украина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире австралийского радио ABC заявила, что разочарована критикой со стороны оппозиции правительственного пакета военной помощи Украине в размере 74 миллионов долларов. В понедельник правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Киеву в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). Австралия также поставит Украине артиллерийские снаряды калибром 105 миллиметров, а также 10 миллионов долларов (6,6 миллиона долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом. "То, что в той области, где до сих пор правительство пользовалось двухпартийной поддержкой, теперь действует негативная риторика, по-настоящему разочаровывает", - заявила Вонг. По словам главы МИД, оппозиция посчитала пакет помощи "абсолютно не впечатляющим", хотя новые меры поддержки и были проработаны совместными силами министерства обороны Австралии и правительства Украины. "С июня прошлого года правительство Австралии &lt;…&gt; более чем удвоило сумму, потраченную на военную поддержку Украины", - добавила Вонг. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880636882.html
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в мире, украина, австралия, россия, сергей лавров, нато, оон
В мире, Украина, Австралия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, ООН
Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине

Глава МИД Австралии Пенни Вонг разочарована критикой помощи Украине со стороны оппозиции

© Фото : Kate LundyПенни Вонг
Пенни Вонг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Kate Lundy
Пенни Вонг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире австралийского радио ABC заявила, что разочарована критикой со стороны оппозиции правительственного пакета военной помощи Украине в размере 74 миллионов долларов.
В понедельник правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Киеву в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). Австралия также поставит Украине артиллерийские снаряды калибром 105 миллиметров, а также 10 миллионов долларов (6,6 миллиона долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом.
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"То, что в той области, где до сих пор правительство пользовалось двухпартийной поддержкой, теперь действует негативная риторика, по-настоящему разочаровывает", - заявила Вонг.
По словам главы МИД, оппозиция посчитала пакет помощи "абсолютно не впечатляющим", хотя новые меры поддержки и были проработаны совместными силами министерства обороны Австралии и правительства Украины.
"С июня прошлого года правительство Австралии <…> более чем удвоило сумму, потраченную на военную поддержку Украины", - добавила Вонг.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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