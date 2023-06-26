https://ria.ru/20230626/zaporozhe-1880439845.html

Рогов сообщил о переполненных больницах в городе Запорожье

Рогов сообщил о переполненных больницах в городе Запорожье - РИА Новости, 26.06.2023

Рогов сообщил о переполненных больницах в городе Запорожье

Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта, раненых солдат и офицеров массово свозят в подконтрольный киевским властям город Запорожье,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:20

2023-06-26T12:20

2023-06-26T12:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир рогов

запорожье

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта, раненых солдат и офицеров массово свозят в подконтрольный киевским властям город Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска несут колоссальные потери на линии фронта, это даже не может скрыть уже и сам режим Зеленского, который бросил людей на верную погибель, прикрывая свое желание наживы псевдопатриотическими лозунгами и бравадами. Раненых солдат и офицеров массово, в том числе поездами, свозят в город Запорожье. Больницы города все переполнены", - сказал Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230623/vsu-1879912744.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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