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VK Fest собрал больше 15 000 гостей в Новосибирске - РИА Новости, 26.06.2023
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15:40 26.06.2023
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VK Fest собрал больше 15 000 гостей в Новосибирске
VK Fest собрал больше 15 000 гостей в Новосибирске - РИА Новости, 26.06.2023
VK Fest собрал больше 15 000 гостей в Новосибирске
В субботу, 24 июня, VK Fest впервые прошел в Новосибирске и собрал больше 15 000 гостей. Зрители увидели выступления артистов и блогеров, послушали лекции о... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:40
2023-06-26T15:40
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В субботу, 24 июня, VK Fest впервые прошел в Новосибирске и собрал больше 15 000 гостей. Зрители увидели выступления артистов и блогеров, послушали лекции о науке, юморе и пути к успеху, а также посетили сотни активностей — от фестивального квеста до автограф-сессий с популярными блогерами.В парке "Арена" собрались посетители из разных городов страны — Омска, Красноярска, Барнаула и многих других. Фестиваль поздравил жителей с Днем города. Перед зрителями выступили Баста, Seville (Artik &amp; Asti), FEDUK, OG Buda, GSPD, KARA KROSS, Джарахов и LEONID RUDENKO. KARA KROSS составила компанию ведущему VK Fest Дмитрию Масленникову на блогерской сцене — вместе они пообщались со своими поклонниками и дали автограф-сессии. Для гостей подготовили программу Знание.Лекторий, в рамках которой выступили блогеры и журналисты.Гости VK Fest также посетили более 200 творческих, спортивных и развлекательных активностей. Они играли в баскетбол, создавали собственные ароматы на парфюмерном мастер-классе, проводили физические и геологические опыты. Юные участники фестиваля пробовали себя в роли актеров, делали 3D-модели, побывали на криошоу и шоу мыльных пузырей.VK Fest уже прошел во Владивостоке и в Новосибирске. Теперь фестиваль ждут в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи.
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РИА Новости
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VK Fest собрал больше 15 000 гостей в Новосибирске

© ВКонтактеVK Fest в Новосибирске
VK Fest в Новосибирске
© ВКонтакте
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В субботу, 24 июня, VK Fest впервые прошел в Новосибирске и собрал больше 15 000 гостей. Зрители увидели выступления артистов и блогеров, послушали лекции о науке, юморе и пути к успеху, а также посетили сотни активностей — от фестивального квеста до автограф-сессий с популярными блогерами.
В парке "Арена" собрались посетители из разных городов страны — Омска, Красноярска, Барнаула и многих других. Фестиваль поздравил жителей с Днем города. Перед зрителями выступили Баста, Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, GSPD, KARA KROSS, Джарахов и LEONID RUDENKO. KARA KROSS составила компанию ведущему VK Fest Дмитрию Масленникову на блогерской сцене — вместе они пообщались со своими поклонниками и дали автограф-сессии. Для гостей подготовили программу Знание.Лекторий, в рамках которой выступили блогеры и журналисты.
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Гости VK Fest также посетили более 200 творческих, спортивных и развлекательных активностей. Они играли в баскетбол, создавали собственные ароматы на парфюмерном мастер-классе, проводили физические и геологические опыты. Юные участники фестиваля пробовали себя в роли актеров, делали 3D-модели, побывали на криошоу и шоу мыльных пузырей.
VK Fest уже прошел во Владивостоке и в Новосибирске. Теперь фестиваль ждут в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи.
 
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