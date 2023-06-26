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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они сдавали экзамены - РИА Новости, 26.06.2023
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12:07 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/vkontakte-1880436077.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они сдавали экзамены
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они сдавали экзамены - РИА Новости, 26.06.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они сдавали экзамены
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:07
2023-06-26T12:07
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они сдавали экзамены.Варианты ответа были: готовился сам; готовился с репетитором; не готовился, но списывал; не готовился и не списывал; не помню.В итоге большинство подписчиков ответило, что они готовились к экзаменам самостоятельно. Так проголосовали почти 60% пользователей.Примерно 15% опрошенных готовились к сдаче экзаменов с репетитором, при этом 9% признались, что вообще не готовились и не списывали. Около 8% подписчиков не готовились, но списывали, и лишь 5% подписчиков ответили, что не помнят, как сдавали экзамены.В комментариях подписчики отметили, что многие из них готовились к экзаменам на уроках с учителем.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что Единый государственный экзамен в столице сдадут 88,5 тысяч выпускников. По его словам, ЕГЭ в Москве должны были провести в 364 пунктах сдачи на базах школ.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они сдавали экзамены

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Владивостоке
Сдача ЕГЭ в Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они сдавали экзамены.
Варианты ответа были: готовился сам; готовился с репетитором; не готовился, но списывал; не готовился и не списывал; не помню.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они готовились к экзаменам самостоятельно. Так проголосовали почти 60% пользователей.
Примерно 15% опрошенных готовились к сдаче экзаменов с репетитором, при этом 9% признались, что вообще не готовились и не списывали. Около 8% подписчиков не готовились, но списывали, и лишь 5% подписчиков ответили, что не помнят, как сдавали экзамены.
В комментариях подписчики отметили, что многие из них готовились к экзаменам на уроках с учителем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что Единый государственный экзамен в столице сдадут 88,5 тысяч выпускников. По его словам, ЕГЭ в Москве должны были провести в 364 пунктах сдачи на базах школ.
 
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