Будапешт назвал условие для поддержки выделения нового транша помощи Киеву
Сийярто: Венгрия поддержит новый транш для Украины при исключении ОТР из "спонсоров войны"
Будапешт, Венгрия. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Давление на нас было огромное. Почти каждая страна ЕС сказала, что в конце концов нам надо согласиться на выделение нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования вооружения Украины, но мы не поддержали... Мы раньше дали понять, что будем готовы, только если украинские власти покончат со своими смехотворными ложными аргументами, на основе которых они внесли крупнейший венгерский банк OTP в список международных спонсоров войны", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook*.
Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
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