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Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880481894.html
Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях
Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях - РИА Новости, 26.06.2023
Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях
Войска Украины на четырех направлениях за сутки потеряли около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:08
2023-06-26T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Войска Украины на четырех направлениях за сутки потеряли около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным Минобороны, в течение прошедших суток войска Украины продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении в районе Спорного (ДНР) "грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено две атаки противника". "В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - добавили в Минобороны. На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад Украины в районах Невского (ЛНР), Терны и Торское (ДНР). В районе Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ. "За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - сказали в Минобороны. На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь (ДНР). На запорожском направлении у Работино отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность украинской ДРГ. "Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880477574.html
https://ria.ru/20230625/poteri-1880317857.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях

Минобороны России сообщило, что Украина потеряла около 430 человек на четырех направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Войска Украины на четырех направлениях за сутки потеряли около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, в течение прошедших суток войска Украины продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
Вчера, 14:53
На донецком направлении в районе Спорного (ДНР) "грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено две атаки противника". "В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - добавили в Минобороны.
На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад Украины в районах Невского (ЛНР), Терны и Торское (ДНР). В районе Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ. "За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - сказали в Минобороны.
На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь (ДНР). На запорожском направлении у Работино отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность украинской ДРГ.
"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - уточнили в ведомстве.
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
25 июня, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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