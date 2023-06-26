https://ria.ru/20230626/ukraina-1880481894.html

Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях

Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях - РИА Новости, 26.06.2023

Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях

Войска Украины на четырех направлениях за сутки потеряли около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:08

2023-06-26T15:08

2023-06-26T15:08

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Войска Украины на четырех направлениях за сутки потеряли около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным Минобороны, в течение прошедших суток войска Украины продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении в районе Спорного (ДНР) "грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено две атаки противника". "В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - добавили в Минобороны. На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад Украины в районах Невского (ЛНР), Терны и Торское (ДНР). В районе Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ. "За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - сказали в Минобороны. На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь (ДНР). На запорожском направлении у Работино отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность украинской ДРГ. "Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880477574.html

https://ria.ru/20230625/poteri-1880317857.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины