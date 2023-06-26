Минобороны сообщило о потерях со стороны Украины на четырех направлениях
Минобороны России сообщило, что Украина потеряла около 430 человек на четырех направлениях
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Войска Украины на четырех направлениях за сутки потеряли около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, в течение прошедших суток войска Украины продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
На донецком направлении в районе Спорного (ДНР) "грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено две атаки противника". "В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - добавили в Минобороны.
На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад Украины в районах Невского (ЛНР), Терны и Торское (ДНР). В районе Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ. "За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - сказали в Минобороны.
На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь (ДНР). На запорожском направлении у Работино отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность украинской ДРГ.
"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - уточнили в ведомстве.