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Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры - РИА Новости, 26.06.2023
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Религия
 
11:29 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/svyatyni-1880430798.html
Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры
Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры - РИА Новости, 26.06.2023
Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры
Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена информацией СВР о возможном вывозе украинскими властями в Европу святынь и мощей из Киево-Печерской лавры, сказал РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:29
2023-06-26T11:29
религия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
русская православная церковь
украина
киев
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена информацией СВР о возможном вывозе украинскими властями в Европу святынь и мощей из Киево-Печерской лавры, сказал РИА Новости источник в Церкви. "В Церкви обеспокоены появившейся информацией СВР о возможном вывозе (Киевом – ред.) мощей и святынь из Киево-Печерской лавры в Европу", – сказал собеседник агентства. Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам, сообщила ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
https://ria.ru/20230525/sbu-1874094221.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), русская православная церковь, украина, киев, киево-печерская лавра
Религия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Русская православная церковь, Украина, Киев, Киево-Печерская Лавра
Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры

В РПЦ обеспокоены данными СВР о возможном вывозе святынь Киево-Печерской лавры в Европу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена информацией СВР о возможном вывозе украинскими властями в Европу святынь и мощей из Киево-Печерской лавры, сказал РИА Новости источник в Церкви.
"В Церкви обеспокоены появившейся информацией СВР о возможном вывозе (Киевом – ред.) мощей и святынь из Киево-Печерской лавры в Европу", – сказал собеседник агентства.
Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам, сообщила ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
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РелигияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Русская православная церковьУкраинаКиевКиево-Печерская Лавра
 
 
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