https://ria.ru/20230626/svyatyni-1880430798.html

Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры

Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры - РИА Новости, 26.06.2023

Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры

Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена информацией СВР о возможном вывозе украинскими властями в Европу святынь и мощей из Киево-Печерской лавры, сказал РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:29

2023-06-26T11:29

2023-06-26T11:29

религия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

русская православная церковь

украина

киев

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена информацией СВР о возможном вывозе украинскими властями в Европу святынь и мощей из Киево-Печерской лавры, сказал РИА Новости источник в Церкви. "В Церкви обеспокоены появившейся информацией СВР о возможном вывозе (Киевом – ред.) мощей и святынь из Киево-Печерской лавры в Европу", – сказал собеседник агентства. Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам, сообщила ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.

https://ria.ru/20230525/sbu-1874094221.html

украина

киев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), русская православная церковь, украина, киев, киево-печерская лавра