https://ria.ru/20230626/siyyarto-1880474339.html

Сийярто созванивался с Лавровым и Мантуровым по поводу событий в России

Сийярто созванивался с Лавровым и Мантуровым по поводу событий в России - РИА Новости, 26.06.2023

Сийярто созванивался с Лавровым и Мантуровым по поводу событий в России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в субботу получал информацию о событиях в России напрямую от вице-премьера РФ Дениса Мантурова, глав МИД России и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:36

2023-06-26T14:36

2023-06-26T15:07

венгрия

белоруссия

россия

попытка вооруженного мятежа

сергей лавров

денис мантуров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в субботу получал информацию о событиях в России напрямую от вице-премьера РФ Дениса Мантурова, глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника."В течение дня (в субботу) я говорил по телефону с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, моим коллегой Сергеем Лавровым, которые сообщали о том, что происходит в России, в каком направлении они ждут последствий. Могу сказать, что оба дали сведения, которые впоследствии оказались реальными и осуществились. Я был на связи и с главой белорусского МИД Сергеем Алейником, потому что в течение дня белорусский и российский президенты разговаривали по телефону", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).По словам венгерского министра, он узнал о телефонном разговоре между белорусским президентом Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным, "в результате которого ситуация разрешилась", от Алейника "задолго до того, как о нем было объявлено".Сийярто также сообщил, что передавал всю информацию от российского и белорусского коллег премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, "который для принятия решений в интересах защиты страны должен был располагать всей информацией".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880474959.html

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венгрия, белоруссия, россия, попытка вооруженного мятежа, сергей лавров, денис мантуров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)