https://ria.ru/20230626/siyyarto-1880474339.html
Сийярто созванивался с Лавровым и Мантуровым по поводу событий в России
Сийярто созванивался с Лавровым и Мантуровым по поводу событий в России - РИА Новости, 26.06.2023
Сийярто созванивался с Лавровым и Мантуровым по поводу событий в России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в субботу получал информацию о событиях в России напрямую от вице-премьера РФ Дениса Мантурова, глав МИД России и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:36
2023-06-26T14:36
2023-06-26T15:07
венгрия
белоруссия
россия
попытка вооруженного мятежа
сергей лавров
денис мантуров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в субботу получал информацию о событиях в России напрямую от вице-премьера РФ Дениса Мантурова, глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника."В течение дня (в субботу) я говорил по телефону с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, моим коллегой Сергеем Лавровым, которые сообщали о том, что происходит в России, в каком направлении они ждут последствий. Могу сказать, что оба дали сведения, которые впоследствии оказались реальными и осуществились. Я был на связи и с главой белорусского МИД Сергеем Алейником, потому что в течение дня белорусский и российский президенты разговаривали по телефону", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).По словам венгерского министра, он узнал о телефонном разговоре между белорусским президентом Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным, "в результате которого ситуация разрешилась", от Алейника "задолго до того, как о нем было объявлено".Сийярто также сообщил, что передавал всю информацию от российского и белорусского коллег премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, "который для принятия решений в интересах защиты страны должен был располагать всей информацией".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венгрия, белоруссия, россия, попытка вооруженного мятежа, сергей лавров, денис мантуров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Венгрия, Белоруссия, Россия, Попытка вооруженного мятежа, Сергей Лавров, Денис Мантуров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сийярто созванивался с Лавровым и Мантуровым по поводу событий в России
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что обсуждал с Лавровым и Мантуровым события в России
БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в субботу получал информацию о событиях в России напрямую от вице-премьера РФ Дениса Мантурова, глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника.
"В течение дня (в субботу) я говорил по телефону с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, моим коллегой Сергеем Лавровым, которые сообщали о том, что происходит в России, в каком направлении они ждут последствий. Могу сказать, что оба дали сведения, которые впоследствии оказались реальными и осуществились. Я был на связи и с главой белорусского МИД Сергеем Алейником, потому что в течение дня белорусский и российский президенты разговаривали по телефону", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
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По словам венгерского министра, он узнал о телефонном разговоре между белорусским президентом Александром Лукашенко
и Евгением Пригожиным
, "в результате которого ситуация разрешилась", от Алейника "задолго до того, как о нем было объявлено".
Сийярто также сообщил, что передавал всю информацию от российского и белорусского коллег премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
, "который для принятия решений в интересах защиты страны должен был располагать всей информацией".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин
назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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