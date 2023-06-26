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В Сочи спасатели вытащили ребенка, застрявшего между прутьями
В Сочи спасатели вытащили ребенка, застрявшего между прутьями - РИА Новости, 26.06.2023
В Сочи спасатели вытащили ребенка, застрявшего между прутьями
Спасатели помогли полуторагодовалому ребёнку, голова которого застряла между железными прутьями балкона в квартире в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:22
2023-06-26T17:22
2023-06-26T17:22
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происшествия
сочи
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 26 июн - РИА Новости. Спасатели помогли полуторагодовалому ребёнку, голова которого застряла между железными прутьями балкона в квартире в Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. Как пояснили РИА Новости в отряде, инцидент произошёл в минувшие выходные. "На этот раз помощь сочинских спасателей потребовалась полуторагодовалому малышу, голова которого застряла между металлическими прутьями балкона. Используя гидравлический инструмент, спасатели ЮРПСО МЧС России разжали металлические ограждения, освободив голову ребенка", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230615/moskva-1878416775.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи спасатели вытащили ребенка, застрявшего между прутьями
В Сочи спасли полуторагодовалого ребенка, застрявшего между прутьями на балконе