https://ria.ru/20230626/priznanie-1880524410.html

"Шепчутся за кулисами". В США рассказали о признании лидеров НАТО о России

"Шепчутся за кулисами". В США рассказали о признании лидеров НАТО о России - РИА Новости, 26.06.2023

"Шепчутся за кулисами". В США рассказали о признании лидеров НАТО о России

Лидеры Североатлантического альянса тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией, пишет в Twitter американский правозащитник и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:42

2023-06-26T16:42

2023-06-26T16:42

политика

россия

сша

джо байден

нато

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидеры Североатлантического альянса тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией, пишет в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака.По словам политика, президент Соединенных Штатов Джо Байден заблуждается или лжет, когда утверждает, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде в истории."За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России", — отметил он.Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс Америки и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.

https://ria.ru/20230626/ubiytsa-1880483279.html

россия

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политика, россия, сша, джо байден, нато