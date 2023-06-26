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"Шепчутся за кулисами". В США рассказали о признании лидеров НАТО о России
"Шепчутся за кулисами". В США рассказали о признании лидеров НАТО о России - РИА Новости, 26.06.2023
"Шепчутся за кулисами". В США рассказали о признании лидеров НАТО о России
Лидеры Североатлантического альянса тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией, пишет в Twitter американский правозащитник и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:42
2023-06-26T16:42
2023-06-26T16:42
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидеры Североатлантического альянса тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией, пишет в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака.По словам политика, президент Соединенных Штатов Джо Байден заблуждается или лжет, когда утверждает, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде в истории."За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России", — отметил он.Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс Америки и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.
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политика, россия, сша, джо байден, нато
Политика, Россия, США, Джо Байден, НАТО
"Шепчутся за кулисами". В США рассказали о признании лидеров НАТО о России
Политик из США Барака: в НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией