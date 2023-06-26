https://ria.ru/20230626/pozhar-1880570092.html

В ростовском зоопарке идет эвакуация животных

В ростовском зоопарке идет эвакуация животных - РИА Новости, 26.06.2023

В ростовском зоопарке идет эвакуация животных

Эвакуация животных идет в зоопарке Ростова-на-Дону, где загорелась кровля музея, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:21

2023-06-26T19:21

2023-06-26T21:00

происшествия

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ростов-на-дону

ростов

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Эвакуация животных идет в зоопарке Ростова-на-Дону, где загорелась кровля музея, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 18.33 произошло возгорание кровли административного здания (музея) на улице Зоологическая, дом 3 на площади 300 квадратных метров, проводится эвакуация животных", - сказал он. В 19.00 объявлен ранг пожара №2 , угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет.К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники.Ростовский зоопарк - один из крупнейших в России и Европе. Он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В Ростовском зоопарке содержатся около 5 тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.

https://ria.ru/20230626/pozhar-1880567445.html

ростов-на-дону

ростов

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Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка 2023-06-26T19:21 true PT1M03S

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происшествия, коммерческая недвижимость, ростов-на-дону, ростов, россия