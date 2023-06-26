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В ростовском зоопарке идет эвакуация животных - РИА Новости, 26.06.2023
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19:21 26.06.2023 (обновлено: 21:00 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/pozhar-1880570092.html
В ростовском зоопарке идет эвакуация животных
В ростовском зоопарке идет эвакуация животных - РИА Новости, 26.06.2023
В ростовском зоопарке идет эвакуация животных
Эвакуация животных идет в зоопарке Ростова-на-Дону, где загорелась кровля музея, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:21
2023-06-26T21:00
происшествия
коммерческая недвижимость
ростов-на-дону
ростов
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Эвакуация животных идет в зоопарке Ростова-на-Дону, где загорелась кровля музея, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 18.33 произошло возгорание кровли административного здания (музея) на улице Зоологическая, дом 3 на площади 300 квадратных метров, проводится эвакуация животных", - сказал он. В 19.00 объявлен ранг пожара №2 , угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет.К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники.Ростовский зоопарк - один из крупнейших в России и Европе. Он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В Ростовском зоопарке содержатся около 5 тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.
https://ria.ru/20230626/pozhar-1880567445.html
ростов-на-дону
ростов
россия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка
Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка
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происшествия, коммерческая недвижимость, ростов-на-дону, ростов, россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ростов-на-Дону, Ростов, Россия
В ростовском зоопарке идет эвакуация животных

Эвакуация животных идет в зоопарке Ростова-на-Дону, где загорелась кровля музея

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Эвакуация животных идет в зоопарке Ростова-на-Дону, где загорелась кровля музея, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 18.33 произошло возгорание кровли административного здания (музея) на улице Зоологическая, дом 3 на площади 300 квадратных метров, проводится эвакуация животных", - сказал он.
Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар
Вчера, 19:04
В 19.00 объявлен ранг пожара №2 , угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет.
К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники.
Ростовский зоопарк - один из крупнейших в России и Европе. Он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В Ростовском зоопарке содержатся около 5 тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьРостов-на-ДонуРостовРоссия
 
 
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