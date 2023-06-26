https://ria.ru/20230626/pozhar-1880375544.html

В подмосковном Королеве ликвидировали пожар в многоэтажке

В подмосковном Королеве ликвидировали пожар в многоэтажке - РИА Новости, 26.06.2023

В подмосковном Королеве ликвидировали пожар в многоэтажке

Пожар в многоэтажке в подмосковном Королеве, где погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T00:28

2023-06-26T00:28

2023-06-26T00:28

происшествия

королев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажке в подмосковном Королеве, где погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве в воскресенье вечером. Два человека погибли, один из них - сотрудник 80-й пожарно-спасательной части, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 23.41 объявлена полная ликвидация", - сказал собеседник агентства. Спасатели эвакуировали из дома 50 человек, еще десять спасли по лестничным маршам. Тушение пожара осложнялось плотным задымлением и высокой температурой. Кроме того, пожарные одновременно искали пострадавших и очаг возгорания.

https://ria.ru/20230625/pozhary-1880358138.html

https://ria.ru/20230625/pozhar-1880347162.html

королев

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происшествия, королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)