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В подмосковном Королеве ликвидировали пожар в многоэтажке
В подмосковном Королеве ликвидировали пожар в многоэтажке - РИА Новости, 26.06.2023
В подмосковном Королеве ликвидировали пожар в многоэтажке
Пожар в многоэтажке в подмосковном Королеве, где погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T00:28
2023-06-26T00:28
2023-06-26T00:28
происшествия
королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажке в подмосковном Королеве, где погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве в воскресенье вечером. Два человека погибли, один из них - сотрудник 80-й пожарно-спасательной части, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 23.41 объявлена полная ликвидация", - сказал собеседник агентства. Спасатели эвакуировали из дома 50 человек, еще десять спасли по лестничным маршам. Тушение пожара осложнялось плотным задымлением и высокой температурой. Кроме того, пожарные одновременно искали пострадавших и очаг возгорания.
https://ria.ru/20230625/pozhary-1880358138.html
https://ria.ru/20230625/pozhar-1880347162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Королев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Королеве ликвидировали пожар в многоэтажке
МЧС: в подмосковном Королеве ликвидировали пожар в многоэтажке, в нем погибло два человека
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажке в подмосковном Королеве, где погибли два человека, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве в воскресенье вечером. Два человека погибли, один из них - сотрудник 80-й пожарно-спасательной части, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"В 23.41 объявлена полная ликвидация", - сказал собеседник агентства.
Спасатели эвакуировали из дома 50 человек, еще десять спасли по лестничным маршам. Тушение пожара осложнялось плотным задымлением и высокой температурой. Кроме того, пожарные одновременно искали пострадавших и очаг возгорания.
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