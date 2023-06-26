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Правительство Австралии выделит новый пакет военной помощи Киеву - РИА Новости, 26.06.2023
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06:20 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/postavki-1880385557.html
Правительство Австралии выделит новый пакет военной помощи Киеву
Правительство Австралии выделит новый пакет военной помощи Киеву - РИА Новости, 26.06.2023
Правительство Австралии выделит новый пакет военной помощи Киеву
Правительство Австралии объявило в понедельник о новом пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:20
2023-06-26T06:20
в мире
австралия
украина
энтони альбанезе
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство Австралии объявило в понедельник о новом пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). "Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи в размере 110 миллионов долларов... Этот пакет... включает: 70 боевых машин, в том числе: 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов", - отмечается в пресс-релизе на сайте правительства Австралии. Согласно пресс-релизу, Австралия также поставит Украине артиллерийские снаряды калибром 105 миллиметров, а также 10 миллионов долларов (6,6 миллионов долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом. Власти страны также продлят беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на год. "Австралия непоколебима в своей решимости... помочь Украине", - отмечается в заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, опубликованном на сайте правительства страны. В начале июня газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники сообщала о том, что Австралия собирается предоставить Украине бронированные машины Hawkei в рамках предстоящего пакета военной помощи. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, австралия, украина, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Украина, Энтони Альбанезе
Правительство Австралии выделит новый пакет военной помощи Киеву

Правительство Австралии выделит военную помощь Киеву в размере около 74 миллионов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц для ВСУ из самолета
Выгрузка гаубиц для ВСУ из самолета - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц для ВСУ из самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство Австралии объявило в понедельник о новом пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США).
«
"Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи в размере 110 миллионов долларов... Этот пакет... включает: 70 боевых машин, в том числе: 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов", - отмечается в пресс-релизе на сайте правительства Австралии.
Согласно пресс-релизу, Австралия также поставит Украине артиллерийские снаряды калибром 105 миллиметров, а также 10 миллионов долларов (6,6 миллионов долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом. Власти страны также продлят беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на год.
"Австралия непоколебима в своей решимости... помочь Украине", - отмечается в заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, опубликованном на сайте правительства страны.
В начале июня газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники сообщала о том, что Австралия собирается предоставить Украине бронированные машины Hawkei в рамках предстоящего пакета военной помощи.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
София, Болгария - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Минобороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины
21 июня, 18:43
 
В миреАвстралияУкраинаЭнтони Альбанезе
 
 
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