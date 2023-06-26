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В Екатеринбурге ограбили секс-шоп - РИА Новости, 26.06.2023
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17:41 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/ograblenie-1880546287.html
В Екатеринбурге ограбили секс-шоп
В Екатеринбурге ограбили секс-шоп - РИА Новости, 26.06.2023
В Екатеринбурге ограбили секс-шоп
Неизвестные ограбили секс-шоп "Нестыдно" в Екатеринбурге, но вместо денег прихватили с собой массивные мастурбаторы и другие интим-товары, а также рабочий... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:41
2023-06-26T17:41
происшествия
екатеринбург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Неизвестные ограбили секс-шоп "Нестыдно" в Екатеринбурге, но вместо денег прихватили с собой массивные мастурбаторы и другие интим-товары, а также рабочий телефон, сообщил РИА Новости владелец компании Петр Медведев. В секс-шоп на улице Малышева в уральской столице двое молодых людей ворвались, разбив двери, в ночь на воскресенье. По словам владельца компании, это уже второй раз, когда данную торговую точку грабят: осенью прошлого года сорокалетний мужчина, на счету которого 15 подобных краж, взломал дверь монтировкой и проник в магазин. "В кассе теперь мы не храним деньги, они забираются. После первого ограбления стали умнее, там лежит только мелочь на "разменку", железные деньги, они их не взяли. Они все выпотрошили, раскидали, забрали два больших, килограмма по три, мастурбатора, две насадки для пениса, презервативы и телефон рабочий. Думаю, это были подростки, судя по отверстию, которое образовалось в нижней части двери, да, и по голосу слышно, что одному где-то 13 лет, тонкий голосок", – сказал собеседник агентства. Предприниматель отметил, что написал заявление в полицию, предварительный ущерб магазину составил порядка 30-40 тысяч рублей, без учета замены разбитых стеклопакетов. "Будем думать, как себя обезопасить в следующий раз, надоело попадать в новостную повестку таким способом", – добавил он. Как сообщили РИА Новости в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу, информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №1. В ведомстве уточнили: утверждать, что налетчиками были именно подростки – рано. "Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, устанавливается ущерб, причиненный торговой точке. Напоминаем, что за данные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 158 УК РФ "Кража", – сказали в полиции.
https://ria.ru/20230404/razboy-1862994970.html
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происшествия, екатеринбург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге ограбили секс-шоп

В Екатеринбурге из секс-шопа украли массивные мастурбаторы, другие интим-товары и телефон

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Неизвестные ограбили секс-шоп "Нестыдно" в Екатеринбурге, но вместо денег прихватили с собой массивные мастурбаторы и другие интим-товары, а также рабочий телефон, сообщил РИА Новости владелец компании Петр Медведев.
В секс-шоп на улице Малышева в уральской столице двое молодых людей ворвались, разбив двери, в ночь на воскресенье. По словам владельца компании, это уже второй раз, когда данную торговую точку грабят: осенью прошлого года сорокалетний мужчина, на счету которого 15 подобных краж, взломал дверь монтировкой и проник в магазин.
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"В кассе теперь мы не храним деньги, они забираются. После первого ограбления стали умнее, там лежит только мелочь на "разменку", железные деньги, они их не взяли. Они все выпотрошили, раскидали, забрали два больших, килограмма по три, мастурбатора, две насадки для пениса, презервативы и телефон рабочий. Думаю, это были подростки, судя по отверстию, которое образовалось в нижней части двери, да, и по голосу слышно, что одному где-то 13 лет, тонкий голосок", – сказал собеседник агентства.
Предприниматель отметил, что написал заявление в полицию, предварительный ущерб магазину составил порядка 30-40 тысяч рублей, без учета замены разбитых стеклопакетов.
"Будем думать, как себя обезопасить в следующий раз, надоело попадать в новостную повестку таким способом", – добавил он.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу, информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №1. В ведомстве уточнили: утверждать, что налетчиками были именно подростки – рано.
"Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, устанавливается ущерб, причиненный торговой точке. Напоминаем, что за данные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 158 УК РФ "Кража", – сказали в полиции.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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