https://ria.ru/20230626/ograblenie-1880546287.html

В Екатеринбурге ограбили секс-шоп

В Екатеринбурге ограбили секс-шоп - РИА Новости, 26.06.2023

В Екатеринбурге ограбили секс-шоп

Неизвестные ограбили секс-шоп "Нестыдно" в Екатеринбурге, но вместо денег прихватили с собой массивные мастурбаторы и другие интим-товары, а также рабочий... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:41

2023-06-26T17:41

2023-06-26T17:41

происшествия

екатеринбург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Неизвестные ограбили секс-шоп "Нестыдно" в Екатеринбурге, но вместо денег прихватили с собой массивные мастурбаторы и другие интим-товары, а также рабочий телефон, сообщил РИА Новости владелец компании Петр Медведев. В секс-шоп на улице Малышева в уральской столице двое молодых людей ворвались, разбив двери, в ночь на воскресенье. По словам владельца компании, это уже второй раз, когда данную торговую точку грабят: осенью прошлого года сорокалетний мужчина, на счету которого 15 подобных краж, взломал дверь монтировкой и проник в магазин. "В кассе теперь мы не храним деньги, они забираются. После первого ограбления стали умнее, там лежит только мелочь на "разменку", железные деньги, они их не взяли. Они все выпотрошили, раскидали, забрали два больших, килограмма по три, мастурбатора, две насадки для пениса, презервативы и телефон рабочий. Думаю, это были подростки, судя по отверстию, которое образовалось в нижней части двери, да, и по голосу слышно, что одному где-то 13 лет, тонкий голосок", – сказал собеседник агентства. Предприниматель отметил, что написал заявление в полицию, предварительный ущерб магазину составил порядка 30-40 тысяч рублей, без учета замены разбитых стеклопакетов. "Будем думать, как себя обезопасить в следующий раз, надоело попадать в новостную повестку таким способом", – добавил он. Как сообщили РИА Новости в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу, информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №1. В ведомстве уточнили: утверждать, что налетчиками были именно подростки – рано. "Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, устанавливается ущерб, причиненный торговой точке. Напоминаем, что за данные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 158 УК РФ "Кража", – сказали в полиции.

https://ria.ru/20230404/razboy-1862994970.html

https://ria.ru/20220318/prezervativ-1778780154.html

https://ria.ru/20221122/stress-1833247712.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)