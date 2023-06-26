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"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей - РИА Новости, 26.06.2023
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10:50 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/nalogi-1880421683.html
"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей
"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей - РИА Новости, 26.06.2023
"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:50
2023-06-26T10:50
россия
владимир путин
антон силуанов
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон освобождает с 1 июля 2023 года от НДС реализацию фонду "Круг добра" лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава РФ для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), а также их последующую безвозмездную передачу медицинским и фармацевтическим организациям. Благодаря освобождению от НДС у фонда "Круг добра" появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. При ввозе в РФ незарегистрированных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно государственным медицинским организациям НДС должен был исчисляться и уплачиваться в общем порядке. Новый закон отменяет НДС не только при ввозе таких лекарственных препаратов, но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям. Закон освобождает от НДС и безвозмездную передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18 лет, если ранее они получали такую поддержку от фонда "Круг добра".
https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html
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россия, владимир путин, антон силуанов, общество
Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Общество
"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей

Фонд "Круг добра" освободили от НДС при передаче ввезенных лекарств для детей

© iStock.com / MJ_PrototypeЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон освобождает с 1 июля 2023 года от НДС реализацию фонду "Круг добра" лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава РФ для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), а также их последующую безвозмездную передачу медицинским и фармацевтическим организациям.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель правления Фонда Круг добра Александр Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Архангельская область подписала соглашение с фондом "Круг добра"
15 июня, 13:42
Благодаря освобождению от НДС у фонда "Круг добра" появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
При ввозе в РФ незарегистрированных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно государственным медицинским организациям НДС должен был исчисляться и уплачиваться в общем порядке.
Новый закон отменяет НДС не только при ввозе таких лекарственных препаратов, но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.
Закон освобождает от НДС и безвозмездную передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18 лет, если ранее они получали такую поддержку от фонда "Круг добра".
Лекарства - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов
14 июня, 13:46
 
РоссияВладимир ПутинАнтон СилуановОбщество
 
 
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