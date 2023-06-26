https://ria.ru/20230626/nalogi-1880421683.html

"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей

"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей - РИА Новости, 26.06.2023

"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:50

2023-06-26T10:50

2023-06-26T10:50

россия

владимир путин

антон силуанов

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон освобождает с 1 июля 2023 года от НДС реализацию фонду "Круг добра" лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава РФ для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), а также их последующую безвозмездную передачу медицинским и фармацевтическим организациям. Благодаря освобождению от НДС у фонда "Круг добра" появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. При ввозе в РФ незарегистрированных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно государственным медицинским организациям НДС должен был исчисляться и уплачиваться в общем порядке. Новый закон отменяет НДС не только при ввозе таких лекарственных препаратов, но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям. Закон освобождает от НДС и безвозмездную передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18 лет, если ранее они получали такую поддержку от фонда "Круг добра".

https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878035560.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, антон силуанов, общество