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Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2023
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22:17 26.06.2023 (обновлено: 23:32 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/myatezhniki-1880590811.html
Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Путин
Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2023
Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Путин
Мятежники, неонацисты в Киеве и их западные покровители хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:17
2023-06-26T23:32
политика
россия
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мятежники, неонацисты в Киеве и их западные покровители хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно такого исхода, братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве и их западные покровители, а также разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице", — заявил Путин в обращении к россиянам.Он добавил, что враги России "потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и так называемое контрнаступление"."Но просчитались", — подчеркнул глава государства.
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политика, россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Политика, Россия, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Путин

Путин: мятежники и неонацисты в Киеве хотели, чтобы солдаты в России убивали друг друга

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мятежники, неонацисты в Киеве и их западные покровители хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно такого исхода, братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве и их западные покровители, а также разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице", — заявил Путин в обращении к россиянам.
Он добавил, что враги России "потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и так называемое контрнаступление".
"Но просчитались", — подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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