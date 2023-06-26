https://ria.ru/20230626/myatezhniki-1880590811.html

Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Путин

Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2023

Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Путин

Мятежники, неонацисты в Киеве и их западные покровители хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:17

2023-06-26T22:17

2023-06-26T23:32

политика

россия

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мятежники, неонацисты в Киеве и их западные покровители хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно такого исхода, братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве и их западные покровители, а также разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице", — заявил Путин в обращении к россиянам.Он добавил, что враги России "потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и так называемое контрнаступление"."Но просчитались", — подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20230626/vagner-1880591500.html

россия

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политика, россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа