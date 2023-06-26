В Молдавии может появиться блок "ШОР"
Илан Шор: в Молдавии после запрета партии "Шор" может появиться блок с таким же названием
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Протестная акция оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. В Молдавии может появиться новое политическое формирование - блок "ШОР", заявил лидер недавно запрещенной Конституционным судом партии "Шор" Илан Шор в своем телеграм-канале.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
"По просьбе и требованию более половины молдавского народа мы инициировали создание политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация". Cокращенное название - блок "ШОР". Цель блока заключается в двух вещах - тотальной победе на местных, президентских и парламентских выборах в Республике Молдова и сделать так, чтобы Молдова стала богатой, процветающей, действительно независимой страной", - написал Шор.
По его словам, он также намерен добиться восстановления партии "Шор" через Европейский суд по правам человека.
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"На прошлой неделе Конституционный суд принял беспрецедентное и незаконное решение о ликвидации Партии "Шор", однако она будет восстановлена в результате решения ЕСПЧ. Майя Санду (президент Молдавии - ред.) может убить юридическое лицо, но не идею, не эмоцию и все то хорошее, что было сделано партией "Шор", - отметил лидер партии.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".