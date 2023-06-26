https://ria.ru/20230626/moldaviya-1880403843.html

В Молдавии может появиться блок "ШОР"

В Молдавии может появиться блок "ШОР" - РИА Новости, 26.06.2023

В Молдавии может появиться блок "ШОР"

В Молдавии может появиться новое политическое формирование - блок "ШОР", заявил лидер недавно запрещенной Конституционным судом партии "Шор" Илан Шор в своем... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:33

2023-06-26T09:33

2023-06-26T09:33

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

илан шор

европейский суд

европейский суд по правам человека (еспч)

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. В Молдавии может появиться новое политическое формирование - блок "ШОР", заявил лидер недавно запрещенной Конституционным судом партии "Шор" Илан Шор в своем телеграм-канале. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. "По просьбе и требованию более половины молдавского народа мы инициировали создание политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация". Cокращенное название - блок "ШОР". Цель блока заключается в двух вещах - тотальной победе на местных, президентских и парламентских выборах в Республике Молдова и сделать так, чтобы Молдова стала богатой, процветающей, действительно независимой страной", - написал Шор. По его словам, он также намерен добиться восстановления партии "Шор" через Европейский суд по правам человека. "На прошлой неделе Конституционный суд принял беспрецедентное и незаконное решение о ликвидации Партии "Шор", однако она будет восстановлена в результате решения ЕСПЧ. Майя Санду (президент Молдавии - ред.) может убить юридическое лицо, но не идею, не эмоцию и все то хорошее, что было сделано партией "Шор", - отметил лидер партии. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230623/gagauziya-1880047754.html

https://ria.ru/20230620/shor-1879383040.html

молдавия

кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч)