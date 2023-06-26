В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям
Режим отмены массовых мероприятий в Калининграде перестанет действовать с 27 июня
Вид на Ленинский проспект в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Режим отмены массовых мероприятий, введенный в Калининградский области 24 июня в целях безопасности, перестанет действовать с 27 июня, заявил в понедельник журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Ранее сообщалось, что калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня включительно.
"Запрет действовал по 26 июня включительно. Соответственно, с 00:00 27 июня он утрачивает свою силу", - сообщил Лысков.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.