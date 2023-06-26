https://ria.ru/20230626/meropriyatiya-1880432893.html

В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям

В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям - РИА Новости, 26.06.2023

В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям

Режим отмены массовых мероприятий, введенный в Калининградский области 24 июня в целях безопасности, перестанет действовать с 27 июня, заявил в понедельник... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:44

2023-06-26T11:44

2023-06-26T11:44

калининградская область

общество

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865157192_0:189:3087:1925_1920x0_80_0_0_b983babc66cd000c3ca459a18928bdda.jpg

КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Режим отмены массовых мероприятий, введенный в Калининградский области 24 июня в целях безопасности, перестанет действовать с 27 июня, заявил в понедельник журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Ранее сообщалось, что калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня включительно. "Запрет действовал по 26 июня включительно. Соответственно, с 00:00 27 июня он утрачивает свою силу", - сообщил Лысков. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880424615.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область, общество, попытка вооруженного мятежа