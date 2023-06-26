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В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям - РИА Новости, 26.06.2023
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11:44 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/meropriyatiya-1880432893.html
В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям
В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям - РИА Новости, 26.06.2023
В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям
Режим отмены массовых мероприятий, введенный в Калининградский области 24 июня в целях безопасности, перестанет действовать с 27 июня, заявил в понедельник... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:44
2023-06-26T11:44
калининградская область
общество
попытка вооруженного мятежа
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Режим отмены массовых мероприятий, введенный в Калининградский области 24 июня в целях безопасности, перестанет действовать с 27 июня, заявил в понедельник журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Ранее сообщалось, что калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня включительно. "Запрет действовал по 26 июня включительно. Соответственно, с 00:00 27 июня он утрачивает свою силу", - сообщил Лысков. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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калининградская область, общество, попытка вооруженного мятежа
Калининградская область, Общество, Попытка вооруженного мятежа
В Калининградской области снимут ограничения по массовым мероприятиям

Режим отмены массовых мероприятий в Калининграде перестанет действовать с 27 июня

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект в Калининграде
Вид на Ленинский проспект в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Вид на Ленинский проспект в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Режим отмены массовых мероприятий, введенный в Калининградский области 24 июня в целях безопасности, перестанет действовать с 27 июня, заявил в понедельник журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Ранее сообщалось, что калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня включительно.
"Запрет действовал по 26 июня включительно. Соответственно, с 00:00 27 июня он утрачивает свою силу", - сообщил Лысков.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник
Вчера, 11:00
 
Калининградская областьОбществоПопытка вооруженного мятежа
 
 
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