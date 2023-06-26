https://ria.ru/20230626/liviya-1880477104.html

Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии

Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии - РИА Новости, 26.06.2023

Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии

Москва восстановила присутствие в Ливии после девятилетнего перерыва, новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:51

2023-06-26T14:51

2023-06-26T16:19

ливия

россия

триполи

политика

в мире

владимир путин

муаммар каддафи

халифа хафтар

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ТРИПОЛИ, 26 июн — РИА Новости. Москва восстановила присутствие в Ливии после девятилетнего перерыва, новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи, сообщил корреспондент РИА Новости."Дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений", — заявил российский дипломат.Посольство России было вынуждено покинуть Ливию летом 2014 года после начала острой фазы противостояния в стране. Все это время дипломатическое представительство работало из Туниса."Сейчас условия безопасности стали во много раз лучше. Вы же видите, военных действий нет, страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог", — сказал Аганин.Посол добавил, что с сентября 2022-го в Триполи работала передовая группа российских дипломатов, которая готовилась к возобновлению работы посольства.Аганина назначил послом в Ливии в конце декабря минувшего года президент России Владимир Путин.После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние годы шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не провели.Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — расположено в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.

https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230126/liviya-1847645082.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ливия, россия, триполи, политика, в мире, владимир путин, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон