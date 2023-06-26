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Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии - РИА Новости, 26.06.2023
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14:51 26.06.2023 (обновлено: 16:19 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/liviya-1880477104.html
Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии
Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии - РИА Новости, 26.06.2023
Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии
Москва восстановила присутствие в Ливии после девятилетнего перерыва, новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:51
2023-06-26T16:19
ливия
россия
триполи
политика
в мире
владимир путин
муаммар каддафи
халифа хафтар
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ТРИПОЛИ, 26 июн — РИА Новости. Москва восстановила присутствие в Ливии после девятилетнего перерыва, новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи, сообщил корреспондент РИА Новости."Дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений", — заявил российский дипломат.Посольство России было вынуждено покинуть Ливию летом 2014 года после начала острой фазы противостояния в стране. Все это время дипломатическое представительство работало из Туниса."Сейчас условия безопасности стали во много раз лучше. Вы же видите, военных действий нет, страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог", — сказал Аганин.Посол добавил, что с сентября 2022-го в Триполи работала передовая группа российских дипломатов, которая готовилась к возобновлению работы посольства.Аганина назначил послом в Ливии в конце декабря минувшего года президент России Владимир Путин.После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние годы шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не провели.Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — расположено в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.
https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230126/liviya-1847645082.html
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ливия, россия, триполи, политика, в мире, владимир путин, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
Ливия, Россия, Триполи, Политика, В мире, Владимир Путин, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии

Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии после девятилетнего перерыва

© РИА НовостиНовый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухамеду аль-Менфи
Новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухамеду аль-Менфи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости
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ТРИПОЛИ, 26 июн — РИА Новости. Москва восстановила присутствие в Ливии после девятилетнего перерыва, новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений", — заявил российский дипломат.
Посольство России было вынуждено покинуть Ливию летом 2014 года после начала острой фазы противостояния в стране. Все это время дипломатическое представительство работало из Туниса.
"Сейчас условия безопасности стали во много раз лучше. Вы же видите, военных действий нет, страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог", — сказал Аганин.
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Посол добавил, что с сентября 2022-го в Триполи работала передовая группа российских дипломатов, которая готовилась к возобновлению работы посольства.
Аганина назначил послом в Ливии в конце декабря минувшего года президент России Владимир Путин.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние годы шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не провели.
Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — расположено в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.
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