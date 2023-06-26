Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии
Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии после девятилетнего перерыва
© РИА НовостиНовый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухамеду аль-Менфи
ТРИПОЛИ, 26 июн — РИА Новости. Москва восстановила присутствие в Ливии после девятилетнего перерыва, новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений", — заявил российский дипломат.
Посольство России было вынуждено покинуть Ливию летом 2014 года после начала острой фазы противостояния в стране. Все это время дипломатическое представительство работало из Туниса.
"Сейчас условия безопасности стали во много раз лучше. Вы же видите, военных действий нет, страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог", — сказал Аганин.
Посол добавил, что с сентября 2022-го в Триполи работала передовая группа российских дипломатов, которая готовилась к возобновлению работы посольства.
Аганина назначил послом в Ливии в конце декабря минувшего года президент России Владимир Путин.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние годы шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не провели.
Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — расположено в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.