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Замглавы МИД России в Китае обсудил напряженность на Корейском полуострове - РИА Новости, 26.06.2023
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17:35 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/koreya-1880544856.html
Замглавы МИД России в Китае обсудил напряженность на Корейском полуострове
Замглавы МИД России в Китае обсудил напряженность на Корейском полуострове - РИА Новости, 26.06.2023
Замглавы МИД России в Китае обсудил напряженность на Корейском полуострове
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем правительства Китая Лю Сяомином рост напряженности, вызванной военной активностью США и их... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:35
2023-06-26T17:35
в мире
россия
корейский полуостров
андрей руденко
сша
китай
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем правительства Китая Лю Сяомином рост напряженности, вызванной военной активностью США и их союзниками на Корейском полуострове, говорится в сообщении на сайте МИД России. "26 июня в Пекине состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко со специальным представителем Правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином. Стороны предметно обсудили ситуацию на Корейском полуострове на фоне сохраняющейся там напряженности, вызванной беспрецедентным за последние годы наращиванием США и их союзниками непропорциональной военной активности, а также реализацией совместных планов в области ядерного планирования", – рассказали в ведомстве. В российском дипведомстве подчеркнули, что устремления Запада провоцируют эскалацию и гонку вооружений в регионе, а также подрывают мир и стратегическую стабильность в Северо-Восточной Азии. "Россия и Китай продолжат совместные усилия по продвижению соответствующих совместных инициатив в интересах активизации процесса политико-дипломатического урегулирования ядерной и других проблем субрегиона на основе учета законных озабоченностей заинтересованных государств в сфере безопасности", – заявили в МИД РФ. Ранее стало известно, что МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в том, что они доводят напряженность на полуострове "до грани ядерной войны", и подчеркнул намерение Северной Кореи увеличивать оборонные возможности, сообщило агентство Ренхап. В исследовательском отчете института американских исследований МИД КНДР военная напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с ночью перед началом Корейской войны 1950-53 годов, а США и Южная Корея обвиняются в "бредовой антикоммунистической военной конфронтации" и "риторических угрозах".
https://ria.ru/20230529/kndr-1874865189.html
https://ria.ru/20230624/kontrmery-1880218742.html
россия
корейский полуостров
сша
китай
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в мире, россия, корейский полуостров, андрей руденко, сша, китай, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Корейский полуостров, Андрей Руденко, США, Китай, КНДР (Северная Корея)
Замглавы МИД России в Китае обсудил напряженность на Корейском полуострове

Руденко обсудил со спецпредставителем КНР Лю Сяомином ситуацию на Корейском полуострове

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель главы МИД России Андрей Руденко
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем правительства Китая Лю Сяомином рост напряженности, вызванной военной активностью США и их союзниками на Корейском полуострове, говорится в сообщении на сайте МИД России.
"26 июня в Пекине состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко со специальным представителем Правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином. Стороны предметно обсудили ситуацию на Корейском полуострове на фоне сохраняющейся там напряженности, вызванной беспрецедентным за последние годы наращиванием США и их союзниками непропорциональной военной активности, а также реализацией совместных планов в области ядерного планирования", – рассказали в ведомстве.
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В российском дипведомстве подчеркнули, что устремления Запада провоцируют эскалацию и гонку вооружений в регионе, а также подрывают мир и стратегическую стабильность в Северо-Восточной Азии.
«
"Россия и Китай продолжат совместные усилия по продвижению соответствующих совместных инициатив в интересах активизации процесса политико-дипломатического урегулирования ядерной и других проблем субрегиона на основе учета законных озабоченностей заинтересованных государств в сфере безопасности", – заявили в МИД РФ.
Ранее стало известно, что МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в том, что они доводят напряженность на полуострове "до грани ядерной войны", и подчеркнул намерение Северной Кореи увеличивать оборонные возможности, сообщило агентство Ренхап. В исследовательском отчете института американских исследований МИД КНДР военная напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с ночью перед началом Корейской войны 1950-53 годов, а США и Южная Корея обвиняются в "бредовой антикоммунистической военной конфронтации" и "риторических угрозах".
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В миреРоссияКорейский полуостровАндрей РуденкоСШАКитайКНДР (Северная Корея)
 
 
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