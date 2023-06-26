https://ria.ru/20230626/kharkov-1880525228.html

Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине

Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине - РИА Новости, 26.06.2023

Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине

Упоминание о классике русской литературы Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра, который ранее носил его имя, сообщило в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:44

2023-06-26T16:44

2023-06-26T16:44

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Упоминание о классике русской литературы Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра, который ранее носил его имя, сообщило в понедельник украинское издание "Суспильне" (Общественное). В конце декабря 2022 года депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр. "С фасада здания Академического драматического театра, который до переименования назывался в честь российского писателя Александра Пушкина, сняли вывеску с фамилией литератора, а также напоминание о том, что это был театр русской драмы", - сообщило издание со ссылкой на директора театра Елену Ткаченко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20220614/pamyatniki-1795112874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сергей лавров, александр пушкин, в мире