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Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине - РИА Новости, 26.06.2023
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16:44 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/kharkov-1880525228.html
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине - РИА Новости, 26.06.2023
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине
Упоминание о классике русской литературы Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра, который ранее носил его имя, сообщило в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:44
2023-06-26T16:44
украина
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сергей лавров
александр пушкин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Упоминание о классике русской литературы Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра, который ранее носил его имя, сообщило в понедельник украинское издание "Суспильне" (Общественное). В конце декабря 2022 года депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр. "С фасада здания Академического драматического театра, который до переименования назывался в честь российского писателя Александра Пушкина, сняли вывеску с фамилией литератора, а также напоминание о том, что это был театр русской драмы", - сообщило издание со ссылкой на директора театра Елену Ткаченко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20220614/pamyatniki-1795112874.html
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украина, россия, сергей лавров, александр пушкин, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, Александр Пушкин, В мире
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине

Со здания Харьковского академического театра имени Пушкина убрали упоминания о поэте

CC BY 4.0 / Sergiy Bobok / Харьковский академический драматический театр
Харьковский академический драматический театр - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
CC BY 4.0 / Sergiy Bobok /
Харьковский академический драматический театр. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Упоминание о классике русской литературы Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра, который ранее носил его имя, сообщило в понедельник украинское издание "Суспильне" (Общественное).
В конце декабря 2022 года депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр.
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Посол Эфиопии выразил недоумение из-за сноса памятников Пушкину на Украине
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"С фасада здания Академического драматического театра, который до переименования назывался в честь российского писателя Александра Пушкина, сняли вывеску с фамилией литератора, а также напоминание о том, что это был театр русской драмы", - сообщило издание со ссылкой на директора театра Елену Ткаченко.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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