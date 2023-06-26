https://ria.ru/20230626/kharkov-1880525228.html
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине - РИА Новости, 26.06.2023
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине
Упоминание о классике русской литературы Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра, который ранее носил его имя, сообщило в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:44
2023-06-26T16:44
2023-06-26T16:44
украина
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сергей лавров
александр пушкин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Упоминание о классике русской литературы Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра, который ранее носил его имя, сообщило в понедельник украинское издание "Суспильне" (Общественное). В конце декабря 2022 года депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр. "С фасада здания Академического драматического театра, который до переименования назывался в честь российского писателя Александра Пушкина, сняли вывеску с фамилией литератора, а также напоминание о том, что это был театр русской драмы", - сообщило издание со ссылкой на директора театра Елену Ткаченко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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украина, россия, сергей лавров, александр пушкин, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, Александр Пушкин, В мире
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине
Со здания Харьковского академического театра имени Пушкина убрали упоминания о поэте