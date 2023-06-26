https://ria.ru/20230626/iran-1880465902.html
Путин обсудил с президентом Ирана международную повестку
Путин обсудил с президентом Ирана международную повестку - РИА Новости, 26.06.2023
Путин обсудил с президентом Ирана международную повестку
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который выразил полную поддержку российского руководства в связи с... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:07
2023-06-26T14:07
2023-06-26T14:20
владимир путин
политика
евгений пригожин
александр лукашенко
россия
иран
ибрахим раиси
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня", - говорится в сообщении."Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта... Условлено о продолжении личных контактов", - также указывается в сообщении."Затронуты также некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование", - отмечает пресс-служба Кремля.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Кроме того, Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня.В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.
https://ria.ru/20230621/idlib-1879521169.html
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
https://ria.ru/20230615/kurban-bayram-1800665351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, евгений пригожин, александр лукашенко, россия, иран, ибрахим раиси, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, Политика, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Россия, Иран, Ибрахим Раиси, Попытка вооруженного мятежа
Путин обсудил с президентом Ирана международную повестку
Путин обсудил с президентом Ирана Раиси международную повестку события 24 июня в России
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня, сообщает
пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня", - говорится в сообщении.
"Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта... Условлено о продолжении личных контактов", - также указывается в сообщении.
"Затронуты также некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье
и сирийское урегулирование", - отмечает пресс-служба Кремля.
Россия, Турция и Иран продолжат усилия по нормализации ситуации в Идлибе
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии
сообщила, что Александр Лукашенко
провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Запад поставил все на гражданскую войну в России
Кроме того, Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.
Курбан-Байрам в 2023 году: дата и традиции праздника жертвоприношения