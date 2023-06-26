https://ria.ru/20230626/initsiativa-1880554291.html

Кандидат в мэры Москвы поддержал инициативу создания сквера имени Шатунова

Кандидат в мэры Москвы поддержал инициативу создания сквера имени Шатунова - РИА Новости, 26.06.2023

Кандидат в мэры Москвы поддержал инициативу создания сквера имени Шатунова

Кандидат в мэры Москвы и руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев поддержал инициативу о создании... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:21

2023-06-26T18:21

2023-06-26T18:21

общество

москва

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы и руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев поддержал инициативу о создании сквера имени Юрия Шатунова в Мещанском районе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского отделения партии. В пресс-службе рассказали, что ранее инициативная группа поклонников творчества лидера группы "Ласковый май" Юрия Шатунова обратилась к Гусеву с предложением назвать сквер на Цветном бульваре именем знаменитого артиста. Речь идет о площадке в Центральном административном округе, в Мещанском районе – около дома 15 по улице Трубной напротив дома 2 на Цветном бульваре. "Юрий Шатунов действительно был настоящим народным музыкантом. Все мы слушали его песни... Считаю необходимым поддержать инициативу назвать сквер в центре Москвы в честь Юрия Шатунова. Таким образом мы могли бы почтить память народного любимца… Нам необходимо включиться в процесс и провести соответствующую работу", – сказал Гусев. Эсеры выдвинули Гусева в кандидаты на пост мэра Москвы 20 июня. Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии. Позже, 23 июня, Гусев подал документы на выдвижение во МГИК. Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано — часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20230621/kultura-1879683165.html

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общество, москва, юрий шатунов, ласковый май