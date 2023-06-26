https://ria.ru/20230626/dinoterra-1880433818.html

Фестиваль "Динотерра" в Кузбассе собрал более 64 тысяч гостей

Фестиваль "Динотерра" в Кузбассе собрал более 64 тысяч гостей - РИА Новости, 26.06.2023

Фестиваль "Динотерра" в Кузбассе собрал более 64 тысяч гостей

Второй Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра"в Кузбассе собрал более 64 тысяч гостей, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:51

2023-06-26T11:51

2023-06-26T11:51

кемеровская область

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879983268_0:165:1574:1050_1920x0_80_0_0_41f8b411c15c101ebcef7a1ad24b38a3.jpg

КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Второй Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра"в Кузбассе собрал более 64 тысяч гостей, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. "С 23 по 25 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа прошел второй Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра". В нем приняли участие более 64 тысяч человек", – говорится в сообщении. "Несмотря на капризы погоды, наш фестиваль собрал вдвое больше гостей, чем в прошлом году. Большой интерес участников вызвала не только развлекательная, но, в первую очередь, обширная научная программа. Ждем всех поклонников фестиваля у нас в Кузбассе через год", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что в рамках фестиваля был установлен всероссийский рекорд по самому масштабному квизу под открытым небом — в интеллектуальной викторине приняли участие 316 человек. По словам министра культуры и национальной политики региона Ольги Феофановой, в международном симпозиуме приняли свыше 100 ведущих ученых, в том числе 25 профессоров, докторов наук — это рекордное число. На фестивале работали 12 площадок, на которых 20 сотрудников исследовательских институтов рассказали о своей работе. Научно-познавательные экскурсии посетили более 2 тысяч человек. В дальнейшем деревня Шестаково в Чебулинском округе станет площадкой для обучения студентов — будущих палеонтологов со всей страны. В течение трех дней фестиваля работали лекторий и дино-театр, где показывали шоу-спектакль "Компас времени". На главной сцене демонстрировали семейное и документальное кино, а также мультфильмы. Вечером состоялись выступления звезд — 23 июня для гостей спела Клава Кока, 24 июня — Юлия Савичева, 25 июня — Сергей Лазарев. Также в рамках фестиваля прошел конкурс "Диновидение". В номинации "Долина динозавров" приняли участие 13 муниципальных образований, установив в дино-парке масштабные арт-объекты. Победителем стал "Тяжинозавр" выполненный мастерами из Тяжинского муниципального округа. В номинации "Динокарнавальное шествие" приняли участие более 1200 человек из всех муниципалитетов Кузбасса. Победу одержала команда Междуреченского городского округа. В номинации "Легенды о динозаврах", включавшей в себя концертные шоу-номера, победила команда Прокопьевского городского округа. В командном зачете победителями стали Беловский городской округ и Чебулинский муниципальный округ, 2-е место у команд Промышленновского и Крапивинского муниципальных округов, 3-е – у Беловского и Юргинского округом. Специальным призом фестиваля награждена семейная творческая команда Зульфии Балабановой из города Кемерово. Также работали ярмарки еды, ремесел, семейно-развлекательная зона и образовательный центр "Кванториум". Глава региона Сергей Цивилев поручил сделать Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" ежегодным событием.

https://ria.ru/20230619/sirius-1879137329.html

https://ria.ru/20230616/kuzbass-1878717053.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев