https://ria.ru/20230626/dezinformatsiya-1880446777.html

Сальдо предупредил об усилении потока дезинформации со стороны Украины

Сальдо предупредил об усилении потока дезинформации со стороны Украины - РИА Новости, 26.06.2023

Сальдо предупредил об усилении потока дезинформации со стороны Украины

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что украинская пропаганда на фоне неудач на фронте усилила поток лжи и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:46

2023-06-26T12:46

2023-06-26T12:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что украинская пропаганда на фоне неудач на фронте усилила поток лжи и дезинформации. Ранее он назвал ложью и пропагандой киевского режима данные о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. "На фоне своих неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации", - написал Сальдо и призвал граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html

россия

херсонская область

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Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр