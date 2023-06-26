https://ria.ru/20230626/dezinformatsiya-1880446777.html
Сальдо предупредил об усилении потока дезинформации со стороны Украины
Сальдо предупредил об усилении потока дезинформации со стороны Украины - РИА Новости, 26.06.2023
Сальдо предупредил об усилении потока дезинформации со стороны Украины
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что украинская пропаганда на фоне неудач на фронте усилила поток лжи и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:46
2023-06-26T12:46
2023-06-26T12:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что украинская пропаганда на фоне неудач на фронте усилила поток лжи и дезинформации. Ранее он назвал ложью и пропагандой киевского режима данные о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. "На фоне своих неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации", - написал Сальдо и призвал граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.
https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо предупредил об усилении потока дезинформации со стороны Украины
Сальдо заявил, что Киев на фоне неудач на фронте усилил поток лжи и дезинформации