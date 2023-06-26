https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880467301.html

Посол Белоруссии оценил объем экспорта с потерянных рынков

Посол Белоруссии оценил объем экспорта с потерянных рынков - РИА Новости, 26.06.2023

Посол Белоруссии оценил объем экспорта с потерянных рынков

Потери экспорта Белоруссии из-за санкций Запада и событий на Украине оцениваются в 10,5 миллиарда долларов в год, но Минск смог почти полностью компенсировать... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:11

2023-06-26T14:11

2023-06-26T14:11

экономика

белоруссия

украина

россия

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Потери экспорта Белоруссии из-за санкций Запада и событий на Украине оцениваются в 10,5 миллиарда долларов в год, но Минск смог почти полностью компенсировать этот объем за счет перенаправления поставок в РФ, страны Азии, Африки и Латинской Америки, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "В прошлом году доля ЕС (в общем объеме белорусского экспорта – ред.) снизилась до 14%, а за пять месяцев этого года – до 5%. По понятным причинам Украины (среди рынков сбыта белорусской продукции – ред.) сейчас нет вообще. Потеря рынков Европы и Украины в итоге составила для белорусской экономики 10,5 миллиарда долларов", - сказал белорусский дипломат. Он отметил, что на российский рынок было перенаправлено продукции примерно на 6,5 миллиарда долларов, в другие дружественные страны – Китай, другие страны Азии, частично в Африку и Латинскую Америку - еще 2,2 миллиарда долларов. "А вообще, если посчитать всё, то мы не дотянули до максимального значения где-то всего лишь 1,7 миллиарда долларов", - констатировал Крутой. Посол обратил внимание, что особенность белорусской экономики – ее большая открытость: 53% ВВП занимает внешняя торговля. По словам белорусского дипломата, в России, например, это 26%, то есть "фактически меньше в два раза, потому что существует большой внутренний рынок". "Традиционно у нас за последние, наверное, пять-семь лет доля рынков Украины и Евросоюза занимала примерно 40% в объеме экспорта", - напомнил Крутой. "Перенаправление потоков проходит успешно, и это один из краеугольных камней успеха в борьбе с санкционной истерией Запада", - подчеркнул он. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230625/produkty-1880278042.html

https://ria.ru/20230105/belorussiya-1843130609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, украина, россия, евросоюз