https://ria.ru/20230626/avstraliya-1880438047.html
Россия сожалеет о решении Австралии о здании посольства
Россия сожалеет о решении Австралии о здании посольства - РИА Новости, 26.06.2023
Россия сожалеет о решении Австралии о здании посольства
Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что сожалеет о решении Верховного суда Австралии об отклонении апелляции России по аренде на здание... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:10
2023-06-26T12:10
2023-06-26T12:10
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австралия
энтони альбанезе
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что сожалеет о решении Верховного суда Австралии об отклонении апелляции России по аренде на здание диппредставительства. Ранее Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России против того, чтобы Содружество наций, в которое входит Австралия, брало под свой контроль участок, арендованный для нового посольства России. "Решение Верховного суда Австралии по делу об аренде участка вызывает сожаление. Посольство обсуждает дальнейшие шаги с адвокатами", - заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства России в Канберре рядом с австралийским парламентом. Премьер сослался на угрозу "национальной безопасности". Посольство России назвало расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой. К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве. Посольство России в Австралии ранее подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов.
https://ria.ru/20230624/avstraliya-1880128476.html
https://ria.ru/20230622/petitsiya-1879749299.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австралия, энтони альбанезе
В мире, Россия, Австралия, Энтони Альбанезе
Россия сожалеет о решении Австралии о здании посольства
Россия сожалеет о решении Австралии об отклонении апелляции по аренде здания посольства
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что сожалеет о решении Верховного суда Австралии об отклонении апелляции России по аренде на здание диппредставительства.
Ранее Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России против того, чтобы Содружество наций, в которое входит Австралия, брало под свой контроль участок, арендованный для нового посольства России.
У резиденции премьера Австралии прошел митинг в поддержку России
"Решение Верховного суда Австралии по делу об аренде участка вызывает сожаление. Посольство обсуждает дальнейшие шаги с адвокатами", - заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии.
Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
объявил о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства России в Канберре рядом с австралийским парламентом. Премьер сослался на угрозу "национальной безопасности".
Посольство России назвало расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой.
К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве.
Посольство России в Австралии ранее подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов.
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России