https://ria.ru/20230626/avstraliya-1880438047.html

Россия сожалеет о решении Австралии о здании посольства

Россия сожалеет о решении Австралии о здании посольства - РИА Новости, 26.06.2023

Россия сожалеет о решении Австралии о здании посольства

Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что сожалеет о решении Верховного суда Австралии об отклонении апелляции России по аренде на здание... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:10

2023-06-26T12:10

2023-06-26T12:10

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энтони альбанезе

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что сожалеет о решении Верховного суда Австралии об отклонении апелляции России по аренде на здание диппредставительства. Ранее Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России против того, чтобы Содружество наций, в которое входит Австралия, брало под свой контроль участок, арендованный для нового посольства России. "Решение Верховного суда Австралии по делу об аренде участка вызывает сожаление. Посольство обсуждает дальнейшие шаги с адвокатами", - заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства России в Канберре рядом с австралийским парламентом. Премьер сослался на угрозу "национальной безопасности". Посольство России назвало расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой. К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве. Посольство России в Австралии ранее подтвердило РИА Новости, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов.

https://ria.ru/20230624/avstraliya-1880128476.html

https://ria.ru/20230622/petitsiya-1879749299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, австралия, энтони альбанезе