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"Выехала в аэропорт": Арбенина заверила, что ее концерт в Ростове состоится - РИА Новости, 26.06.2023
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Шоубиз
 
18:37 26.06.2023 (обновлено: 18:38 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/arbenina-1880552108.html
"Выехала в аэропорт": Арбенина заверила, что ее концерт в Ростове состоится
"Выехала в аэропорт": Арбенина заверила, что ее концерт в Ростове состоится - РИА Новости, 26.06.2023
"Выехала в аэропорт": Арбенина заверила, что ее концерт в Ростове состоится
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что ее запланированный на 27 июня концерт в Ростове-на-Дону состоится. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:37
2023-06-26T18:38
шоубиз
ростов-на-дону
диана арбенина
ночные снайперы
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что ее запланированный на 27 июня концерт в Ростове-на-Дону состоится."Ростов, салют! Выехала в аэропорт. Завтра будем петь", – поделилась исполнительница. Ранее представитель концертной площадки КСК "Экспресс", где должно пройти выступление "Ночных снайперов", сообщил РИА Новости, что концерт отменился. При этом в пресс-службе Арбениной ответили, что шоу состоится. За последние два месяца отменилось сразу несколько концертов группы в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и спецоперации.Еще несколько выступлений исполнительница перенесла из-за травмы спины, полученной в мае. В начале июня она должна была выступить на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.
https://ria.ru/20230608/arbenina-1877030461.html
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ростов-на-дону, диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ростов-на-Дону, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
"Выехала в аэропорт": Арбенина заверила, что ее концерт в Ростове состоится

Арбенина заверила, что выступит в Ростове-на-Дону 27 июня после новостей об отмене шоу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что ее запланированный на 27 июня концерт в Ростове-на-Дону состоится.
«
"Ростов, салют! Выехала в аэропорт. Завтра будем петь", – поделилась исполнительница.
Ранее представитель концертной площадки КСК "Экспресс", где должно пройти выступление "Ночных снайперов", сообщил РИА Новости, что концерт отменился.
При этом в пресс-службе Арбениной ответили, что шоу состоится.
За последние два месяца отменилось сразу несколько концертов группы в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и спецоперации.
Еще несколько выступлений исполнительница перенесла из-за травмы спины, полученной в мае. В начале июня она должна была выступить на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина выступает на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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8 июня, 17:51
 
ШоубизРостов-на-ДонуДиана АрбенинаНочные снайперыЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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