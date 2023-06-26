https://ria.ru/20230626/arbenina-1880552108.html

"Выехала в аэропорт": Арбенина заверила, что ее концерт в Ростове состоится

"Выехала в аэропорт": Арбенина заверила, что ее концерт в Ростове состоится - РИА Новости, 26.06.2023

"Выехала в аэропорт": Арбенина заверила, что ее концерт в Ростове состоится

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что ее запланированный на 27 июня концерт в Ростове-на-Дону состоится. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:37

2023-06-26T18:37

2023-06-26T18:38

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ростов-на-дону

диана арбенина

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что ее запланированный на 27 июня концерт в Ростове-на-Дону состоится."Ростов, салют! Выехала в аэропорт. Завтра будем петь", – поделилась исполнительница. Ранее представитель концертной площадки КСК "Экспресс", где должно пройти выступление "Ночных снайперов", сообщил РИА Новости, что концерт отменился. При этом в пресс-службе Арбениной ответили, что шоу состоится. За последние два месяца отменилось сразу несколько концертов группы в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и спецоперации.Еще несколько выступлений исполнительница перенесла из-за травмы спины, полученной в мае. В начале июня она должна была выступить на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.

https://ria.ru/20230608/arbenina-1877030461.html

ростов-на-дону

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ростов-на-дону, диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса