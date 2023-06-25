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Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении

Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.06.2023

Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении

На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих, отражено 14 украинских атак, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:13

2023-06-25T14:13

2023-06-25T14:34

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих, отражено 14 украинских атак, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.В частности, на Донецком направлении в районе города Артёмовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василиевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василиевка Донецкой Народной Республики. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское ДНР."В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, отметили в министерстве, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

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