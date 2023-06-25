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Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 25.06.2023 (обновлено: 14:34 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/spetsoperatsii-1880317720.html
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.06.2023
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении
На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих, отражено 14 украинских атак, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:13
2023-06-25T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
артемовск
безопасность
украина
авдеевка
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих, отражено 14 украинских атак, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.В частности, на Донецком направлении в районе города Артёмовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василиевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василиевка Донецкой Народной Республики. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское ДНР."В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, отметили в министерстве, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
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в мире, россия, киев, артемовск, безопасность, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Артемовск, Безопасность, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял 430 военных и технику на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих, отражено 14 украинских атак, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
В частности, на Донецком направлении в районе города Артёмовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василиевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василиевка Донецкой Народной Республики. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское ДНР.
"В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, отметили в министерстве, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 июня, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевАртемовскБезопасностьУкраинаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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