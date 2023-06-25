https://ria.ru/20230625/spetsoperatsii-1880317720.html
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.06.2023
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении
На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих, отражено 14 украинских атак, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:13
2023-06-25T14:13
2023-06-25T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
артемовск
безопасность
украина
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2549:1434_1920x0_80_0_0_43c10d7d426696f42c28b2ed4390ef14.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих, отражено 14 украинских атак, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.В частности, на Донецком направлении в районе города Артёмовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василиевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василиевка Донецкой Народной Республики. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское ДНР."В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, отметили в министерстве, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
россия
киев
артемовск
украина
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e75c98c90bc886d030cb60f2d46f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, артемовск, безопасность, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Артемовск, Безопасность, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял 430 военных и технику на Донецком направлении