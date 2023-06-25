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Проект "Другое Дело" празднует второй день рождения с 3 млн пользователей

Проект "Другое Дело" празднует второй день рождения с 3 млн пользователей - РИА Новости, 25.06.2023

Проект "Другое Дело" празднует второй день рождения с 3 млн пользователей

25 июня проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" празднует второй день рождения. Несмотря на юный возраст, мини-приложение... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:00

2023-06-25T10:00

2023-06-25T10:00

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МОСКВА, 25 июн — АНО "Россия – страна возможностей". 25 июня проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" празднует второй день рождения. Несмотря на юный возраст, мини-приложение удивляет своей невероятной популярностью среди пользователей: оно объединяет уже почти 3 миллиона человек, готовых развиваться и менять мир вокруг.Кажется, что полезные общественные дела всегда скучные и принудительные. А вот и нет! За два года своего существования проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" доказал, что социальная активность, саморазвитие, волонтерство и добрые дела могут быть по-настоящему развивающими и захватывающими для молодёжи. Секрет привлекательности проекта заключается в его формате. Гораздо интереснее выполнять полезные задания, помогать своей школе, университету, городу, когда получаешь взамен баллы – валюту Другого Дела. Накопив достаточное количество баллов, их можно обменять на классные бонусы – стажировки в ведущих компаниях, путешествия по России, обучающие курсы и консультации, подписки на онлайн-сервисы и многое другое.В мини-приложении "Другое Дело" ВКонтакте доступны задания и призы на любой вкус. Экология, культура, искусство, образование, спорт, инвестиции – список тем, которые охватывает платформа, очень обширный. Чаще всего пользователи выбирают задания из категорий "Экология", "Волонтерство" и "Профориентация".Одна из самых масштабных экологических программ проекта состоялась в марте этого года: в магазинах "Пятёрочка" запустили акцию "Чеки без пакетов". Молодые люди ходили за покупками с многоразовыми экологичными сумками и авоськами вместо полиэтиленовых пакетов и получали за это баллы Другого Дела. В результате удалось отказаться от использования почти 500 тысяч пакетов и уберечь природу от 6,6 тонны пластика, который тратится на их производство (при том, что один пакет весит всего 14 граммов!). Планете потребовалось бы 20 лет для разложения каждой из использованных "маек". Благодаря участникам Другого Дела в воздух не было выброшено 15 тонн парниковых газов!Число пользователей платформы постоянно растет и почти достигло 3 миллионов человек. Большинство из них – молодежь в возрасте от 14 до 25 лет, однако, по статистике, почти четверть пользователей, активно выполняющих задания на платформе, – старше 30 лет. Интересно, что свою активность в приложении проявляют в равной степени и мужчины, и женщины.Участники проекта, которые заработали достаточное количество баллов, проходят стажировки в востребованных на рынке организациях. Сейчас, например, активные ребята стажируются в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" и Министерстве просвещения РФ. В 2021 году "Другое Дело" как программу мотивации для личного и профессионального развития молодежи поддержал президент России Владимир Путин. А в апреле 2022 года на заседании Наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей" перед главой государства выступил активный участник проекта из Луганска, волонтер-медик Михаил Шахонин. Благодаря Другому Делу молодой человек получил возможность пройти профессиональную стажировку в Министерстве здравоохранения РФ. Владимир Путин согласился с предложением волонтера расширять возможности профстажировок через этот проект."За два года существования проекта "Другое Дело" мы смогли создать культуру социальной активности в новом, игровом формате. Ежедневно мы фиксируем высокий интерес молодежи России к своему саморазвитию в разных форматах. Также многие молодые люди проявляют свою гражданскую позицию и неравнодушие, выполняя социально значимые задания в нашей программе развития. Мы убедились в этом, когда увидели большой отклик в сердцах молодых людей: ребята активно помогали бойцам СВО и семьям мобилизованных, выполняли тематические задания, писали письма поддержки бойцам. Дети и молодежь стремятся к знаниям, они любят свою страну и многие открывают ее для себя заново. Мы стараемся не просто привлекать людей к полезной деятельности, но создаем живое сообщество активных и ярких ребят, мечтающих реализовать свой потенциал, ребят, которые видят, что Россия - это действительно страна возможностей. Все это было бы невозможно без поддержки со стороны наших партнеров и государства. В ближайшее время запускаются новые для нас направления – авто и киберспорт совместно с SMP Racing, партнерства с ведущими исследовательскими вузами и научными центрами. Другое Дело доказывает, что даже маленькое действие вносит свой вклад в укрепление нашей страны и единство наших граждан", – поделился руководитель проекта "Другое Дело" АНО "Россия — страна возможностей" Кирилл Хвиль.Некоторые участники не только учатся и развиваются вместе с Другим Делом, но и находят первую работу. Двое ребят из Нижнего Новгорода в обмен на бонусы получили стажировку в городской кофейне "Сладкий Горький". Обучение прошло с таким успехом, что по итогам стажировки коллектив кофейни пополнился двумя молодыми сотрудниками, с улыбкой заваривающими напитки посетителям.Широка и география Другого Дела: в проекте участвуют ребята из всех регионов страны и новых территорий. В ТОП-3 самых активных регионов входят Москва, Санкт-Петербург, и Краснодар. Организаторы проекта создают уникальное комьюнити единомышленников с похожими ценностями и увлечениями. Ребята часто встречаются на форумах, конкурсах и других событиях регионального и федерального уровня. Например, у любителей спорта есть возможность принять участие в крупнейших соревнованиях по триатлону от IRONSTAR, которые проходят в разных городах России. Ребята могут получить слоты на состязания за баллы Другого Дела. Молодые люди вместе готовятся к выступлениям и бросают себе смелые вызовы.Сейчас партнерская сетка Другого Дела охватывает свыше 300 компаний, государственных учреждений и НКО. Поощрять социальную активность молодежи готовы Сбер, Тинькофф, X5 Group, Росатом, РЖД и многие другие. Как будущие работодатели, такие компании заинтересованы в том, чтобы найти инициативных и талантливых молодых ребят, и Другое Дело предоставляет отличную возможность это сделать.Студенты Валерия и Денис, к примеру, получили бонусы от Иркутской нефтяной компании. 23 июня студенты впервые встретились с руководством АО "ИНК-Капитал", узнали о деятельности компании и предложили свои идеи бизнес-проектов в сфере устойчивого развития и ESG генеральному директору. Валерия получила стажировку в компании, а Денис прилетел в Иркутскую область для встречи с Генеральным директором АО "ИНК-Капитал" и презентовал свой проект. ㅤРЕКЛАМААНО "Россия - страна возможностей" ИНН 9710063040erid: 4CQwVszH9pUhqLNXhpEЕКЛАМА

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы