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Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией - РИА Новости, 25.06.2023
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08:24 25.06.2023 (обновлено: 08:26 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/produkty-1880278042.html
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией - РИА Новости, 25.06.2023
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция - цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении, следует из... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T08:24
2023-06-25T08:26
экономика
европа
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция - цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости. Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до мая текущего года всего лишь дважды в истории - в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года на уровне 0,22%. Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков пояснил РИА Новости, что текущая ситуация связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также рекордным урожаем зерновых и масличных. Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться - до 34% с 39% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% были в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%). При этом в большинстве европейских стран инфляция замедлялась, сильнее всего в Португалии (на 6 процентных пунктов), Венгрии (на 5 п.п.), Литве и Словакии (на 3,7 п.п.) и Эстонии (на 3 п.п.). В то же время темпы роста цен в годовом выражении ниже 10% в мае фиксировалась лишь в четырех странах - это Португалия (9,4%), Кипр (8,4%), Швейцария (5,3%) и Белоруссия (4,4%). Востриков отметил, что текущая продовольственная инфляция в Европе стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители. "Рост энергоносителей и ставки рефинансирования ведут к повышению себестоимости, сказываются на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие", - прокомментировал он. Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за май. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.
https://ria.ru/20230620/pomosch-1879280464.html
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экономика, европа, россия
Экономика, Европа, Россия
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина в гипермаркете "Ашан"
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина в гипермаркете "Ашан" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция - цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости.
Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до мая текущего года всего лишь дважды в истории - в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года на уровне 0,22%. Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков пояснил РИА Новости, что текущая ситуация связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также рекордным урожаем зерновых и масличных.
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Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться - до 34% с 39% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% были в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%).
При этом в большинстве европейских стран инфляция замедлялась, сильнее всего в Португалии (на 6 процентных пунктов), Венгрии (на 5 п.п.), Литве и Словакии (на 3,7 п.п.) и Эстонии (на 3 п.п.).
В то же время темпы роста цен в годовом выражении ниже 10% в мае фиксировалась лишь в четырех странах - это Португалия (9,4%), Кипр (8,4%), Швейцария (5,3%) и Белоруссия (4,4%).
Востриков отметил, что текущая продовольственная инфляция в Европе стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители. "Рост энергоносителей и ставки рефинансирования ведут к повышению себестоимости, сказываются на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие", - прокомментировал он.
Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за май. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.
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