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В Королеве ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома
В Королеве ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома - РИА Новости, 25.06.2023
В Королеве ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома
Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:46
2023-06-25T22:46
2023-06-25T23:17
происшествия
королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, эвакуированы 10 человек. Два человека - мужчина и женщина - погибли, один из них - сотрудник 80-й пожарно-спасательной части, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб."22.45 - ликвидация открытого горения в квартире многоэтажного дома в Королеве", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Королев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Королеве ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома
Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажки в Королеве
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, эвакуированы 10 человек. Два человека - мужчина и женщина - погибли, один из них - сотрудник 80-й пожарно-спасательной части, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб.
"22.45 - ликвидация открытого горения в квартире многоэтажного дома в Королеве", - сказал собеседник агентства.
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