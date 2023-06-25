https://ria.ru/20230625/pozhar-1880369333.html

В Королеве ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома

В Королеве ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома - РИА Новости, 25.06.2023

В Королеве ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома

Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T22:46

2023-06-25T22:46

2023-06-25T23:17

происшествия

королев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, эвакуированы 10 человек. Два человека - мужчина и женщина - погибли, один из них - сотрудник 80-й пожарно-спасательной части, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб."22.45 - ликвидация открытого горения в квартире многоэтажного дома в Королеве", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

королев

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2023

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происшествия, королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)