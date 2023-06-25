Рейтинг@Mail.ru
В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 25.06.2023 (обновлено: 09:51 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/pozhar-1880282526.html
В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар
В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар - РИА Новости, 25.06.2023
В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар
Пожар произошел в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:14
2023-06-25T09:51
происшествия
самарская область
тольятти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880281878_0:74:1054:667_1920x0_80_0_0_d192f15fca9fb10755fb53b1015daabc.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар произошел в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Самарской области. "В 07.44 (06.44 мск - ред.) поступило сообщение о пожаре в здании пельменного цеха предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, Тупиковый проезд, 42. Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №2. Погибших и пострадавших нет, из цеха самостоятельно эвакуировались 95 человек. Также для тушения пожара привлечены 70 человек, 23 единицы техники.
https://ria.ru/20230622/pozhar-1879807988.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880281878_33:0:1021:741_1920x0_80_0_0_12f968229c994132cb9706d62462adf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, тольятти
Происшествия, Самарская область, Тольятти
В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар

В здании пельменного цеха в Тольятти возник пожар на площади 500 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области Ликвидация пожара в здании пельменного цеха в Тольятти
Ликвидация пожара в здании пельменного цеха в Тольятти - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Ликвидация пожара в здании пельменного цеха в Тольятти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар произошел в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Самарской области.
«
"В 07.44 (06.44 мск - ред.) поступило сообщение о пожаре в здании пельменного цеха предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, Тупиковый проезд, 42. Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №2. Погибших и пострадавших нет, из цеха самостоятельно эвакуировались 95 человек.
Также для тушения пожара привлечены 70 человек, 23 единицы техники.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В Волгоградской области потушили крупный пожар на заводе
22 июня, 14:52
 
ПроисшествияСамарская областьТольятти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала