https://ria.ru/20230625/pozhar-1880282526.html

В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар

В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар - РИА Новости, 25.06.2023

В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар

Пожар произошел в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:14

2023-06-25T09:14

2023-06-25T09:51

происшествия

самарская область

тольятти

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар произошел в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Самарской области. "В 07.44 (06.44 мск - ред.) поступило сообщение о пожаре в здании пельменного цеха предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, Тупиковый проезд, 42. Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №2. Погибших и пострадавших нет, из цеха самостоятельно эвакуировались 95 человек. Также для тушения пожара привлечены 70 человек, 23 единицы техники.

https://ria.ru/20230622/pozhar-1879807988.html

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происшествия, самарская область, тольятти