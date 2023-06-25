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В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар
В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар - РИА Новости, 25.06.2023
В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар
Пожар произошел в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:14
2023-06-25T09:14
2023-06-25T09:51
происшествия
самарская область
тольятти
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар произошел в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Самарской области. "В 07.44 (06.44 мск - ред.) поступило сообщение о пожаре в здании пельменного цеха предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, Тупиковый проезд, 42. Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №2. Погибших и пострадавших нет, из цеха самостоятельно эвакуировались 95 человек. Также для тушения пожара привлечены 70 человек, 23 единицы техники.
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происшествия, самарская область, тольятти
Происшествия, Самарская область, Тольятти
В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар
В здании пельменного цеха в Тольятти возник пожар на площади 500 квадратных метров