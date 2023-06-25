Рейтинг@Mail.ru
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 25.06.2023 (обновлено: 14:42 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/poteri-1880318682.html
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 25.06.2023
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях
Украинские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли более 170 солдат, а также танк, четыре броневика и четыре гаубицы, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:18
2023-06-25T14:42
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876211724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33ac3f5abf0ad20c35d5451500cdc572.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли более 170 солдат, а также танк, четыре броневика и четыре гаубицы, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинских военных.Уточняется, что на Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" за сутки отразили две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.На запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады украинских военных в районе Работино Запорожской области."Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230625/poteri-1880318185.html
https://ria.ru/20230625/spetsoperatsii-1880317720.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876211724_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_fa8d2ef286e10ed2a21f8d15b9bb3f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях

Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли более 170 солдат, а также танк, четыре броневика и четыре гаубицы, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Киев потерял более 50 военных на Херсонском направлении
Вчера, 14:16
Кроме того, в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинских военных.
Уточняется, что на Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" за сутки отразили две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.
На запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады украинских военных в районе Работино Запорожской области.
"Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - добавили в МО РФ.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Киев за сутки потерял более 400 военных на Донецком направлении
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала