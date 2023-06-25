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Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 25.06.2023
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях
Украинские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли более 170 солдат, а также танк, четыре броневика и четыре гаубицы, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:18
2023-06-25T14:18
2023-06-25T14:42
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли более 170 солдат, а также танк, четыре броневика и четыре гаубицы, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинских военных.Уточняется, что на Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" за сутки отразили две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.На запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады украинских военных в районе Работино Запорожской области."Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230625/poteri-1880318185.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях
Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Украинские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли более 170 солдат, а также танк, четыре броневика и четыре гаубицы, сообщили в воскресенье в сводке
Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области
уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинских военных.
Уточняется, что на Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" за сутки отразили две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.
На запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады украинских военных в районе Работино Запорожской области.
"Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - добавили в МО РФ.
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