https://ria.ru/20230625/poteri-1880318682.html

Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях

Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 25.06.2023

Киев за сутки потерял свыше 170 боевиков на двух направлениях

Украинские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли более 170 солдат, а также танк, четыре броневика и четыре гаубицы, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:18

2023-06-25T14:18

2023-06-25T14:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки потеряли более 170 солдат, а также танк, четыре броневика и четыре гаубицы, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинских военных.Уточняется, что на Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" за сутки отразили две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.На запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады украинских военных в районе Работино Запорожской области."Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230625/poteri-1880318185.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность