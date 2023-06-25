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Киев потерял более 50 военных на Херсонском направлении
Киев потерял более 50 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.06.2023
Киев потерял более 50 военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении за сутки российские войска уничтожили более 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:16
2023-06-25T14:16
2023-06-25T14:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки российские войска уничтожили более 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке министерства.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял более 50 военных на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял более 50 военных и два автомобиля на Херсонском направлении