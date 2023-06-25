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Киев потерял более 50 военных на Херсонском направлении

Киев потерял более 50 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.06.2023

Киев потерял более 50 военных на Херсонском направлении

На херсонском направлении за сутки российские войска уничтожили более 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777,... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:16

2023-06-25T14:16

2023-06-25T14:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки российские войска уничтожили более 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке министерства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)