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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих и два пикапа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:14
2023-06-25T14:14
2023-06-25T14:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих и два пикапа, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, а также два пикапа", - говорится в сводке министерства.
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 25 военных и два пикапа на Купянском направлении