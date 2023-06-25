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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих и два пикапа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:14

2023-06-25T14:14

2023-06-25T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военнослужащих и два пикапа, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, а также два пикапа", - говорится в сводке министерства.

харьковская область

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2023

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вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность