https://ria.ru/20230625/pogoda-1880287343.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 25.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Относительно погожий и по-летнему теплый день ожидается в Москве в воскресенье, воздух может прогреться до плюс 24, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:42

2023-06-25T09:42

2023-06-25T09:42

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Относительно погожий и по-летнему теплый день ожидается в Москве в воскресенье, воздух может прогреться до плюс 24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня, в воскресенье, большая часть столичного региона будет находиться в малоградиентном барическом поле, что сулит москвичам относительно погожий и по-летнему теплый выходной. Лишь на западе, северо-западе и севере Подмосковья из-за неустойчивости атмосферы кое-где могут брызнуть небольшие дожди. В Москве облачно, с прояснениями, но обойдется без существенных осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 22 - плюс 24, по области плюс 20 - плюс 25, что идеально соответствует многолетней норме", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230624/vilfand-1880117161.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода