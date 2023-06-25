https://ria.ru/20230625/patriarkh-1880337628.html

Патриарх Кирилл рассказал, как лучше преодолевать стресс

Патриарх Кирилл рассказал, как лучше преодолевать стресс - РИА Новости, 25.06.2023

Патриарх Кирилл рассказал, как лучше преодолевать стресс

Без терпения невозможно преодолевать стрессы и страдания, но терпеть можно по-разному - с ужасом и страхом, а можно, как святые и мученики - с терпением, как... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:43

2023-06-25T16:43

2023-06-25T16:43

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Без терпения невозможно преодолевать стрессы и страдания, но терпеть можно по-разному - с ужасом и страхом, а можно, как святые и мученики - с терпением, как учил апостол Павел, сказал патриарх Московский и всея Руси на проповеди в храме Христа Спасителя в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Для того чтобы научится преодолевать страдания нужно помнить, что без терпения страдания преодолевать невозможно. Можно заглушать различного рода медикаментозными средствами, которые в результате нередко еще более ослабляют способность человека сопротивляться внешним отрицательным влияниям, а можно так, как апостол (Павел) учит - терпением", - сказал патриарх. Патриарх отметил, что у каждого человека есть свой предел сил, но у современных людей, избалованных комфортом и высоким уровнем потребления эта способность понижается, а терпение есть безусловная благодетель. "Сегодня апостол (Павел) учит нас как побороть стресс, он говорит о том что терпение -это величайшая способность человека. Терпеть можно по-разному - с ужасом и страхом в глазах, еще больше добавляя негативного влияния на свое духовное состояние, а можно терпеть так, как терпели святые и мученики, как терпели подвижники, которые не на свою только силу опирались, преодолевая эти стрессы невероятные, а на силу Божию", - добавил патриарх.

https://ria.ru/20230625/rpts-1880279220.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь