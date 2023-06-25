https://ria.ru/20230625/patriarkh-1880337628.html
Патриарх Кирилл рассказал, как лучше преодолевать стресс
Патриарх Кирилл рассказал, как лучше преодолевать стресс - РИА Новости, 25.06.2023
Патриарх Кирилл рассказал, как лучше преодолевать стресс
Без терпения невозможно преодолевать стрессы и страдания, но терпеть можно по-разному - с ужасом и страхом, а можно, как святые и мученики - с терпением, как... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:43
2023-06-25T16:43
2023-06-25T16:43
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Без терпения невозможно преодолевать стрессы и страдания, но терпеть можно по-разному - с ужасом и страхом, а можно, как святые и мученики - с терпением, как учил апостол Павел, сказал патриарх Московский и всея Руси на проповеди в храме Христа Спасителя в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Для того чтобы научится преодолевать страдания нужно помнить, что без терпения страдания преодолевать невозможно. Можно заглушать различного рода медикаментозными средствами, которые в результате нередко еще более ослабляют способность человека сопротивляться внешним отрицательным влияниям, а можно так, как апостол (Павел) учит - терпением", - сказал патриарх. Патриарх отметил, что у каждого человека есть свой предел сил, но у современных людей, избалованных комфортом и высоким уровнем потребления эта способность понижается, а терпение есть безусловная благодетель. "Сегодня апостол (Павел) учит нас как побороть стресс, он говорит о том что терпение -это величайшая способность человека. Терпеть можно по-разному - с ужасом и страхом в глазах, еще больше добавляя негативного влияния на свое духовное состояние, а можно терпеть так, как терпели святые и мученики, как терпели подвижники, которые не на свою только силу опирались, преодолевая эти стрессы невероятные, а на силу Божию", - добавил патриарх.
https://ria.ru/20230625/rpts-1880279220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал, как лучше преодолевать стресс
Патриарх Кирилл рассказал, что апостол Павел учил преодолевать стресс терпением
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Без терпения невозможно преодолевать стрессы и страдания, но терпеть можно по-разному - с ужасом и страхом, а можно, как святые и мученики - с терпением, как учил апостол Павел, сказал патриарх Московский и всея Руси на проповеди в храме Христа Спасителя в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"Для того чтобы научится преодолевать страдания нужно помнить, что без терпения страдания преодолевать невозможно. Можно заглушать различного рода медикаментозными средствами, которые в результате нередко еще более ослабляют способность человека сопротивляться внешним отрицательным влияниям, а можно так, как апостол (Павел) учит - терпением", - сказал патриарх.
Патриарх отметил, что у каждого человека есть свой предел сил, но у современных людей, избалованных комфортом и высоким уровнем потребления эта способность понижается, а терпение есть безусловная благодетель.
"Сегодня апостол (Павел) учит нас как побороть стресс, он говорит о том что терпение -это величайшая способность человека. Терпеть можно по-разному - с ужасом и страхом в глазах, еще больше добавляя негативного влияния на свое духовное состояние, а можно терпеть так, как терпели святые и мученики, как терпели подвижники, которые не на свою только силу опирались, преодолевая эти стрессы невероятные, а на силу Божию", - добавил патриарх.
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