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США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в некоторых сферах - РИА Новости, 25.06.2023
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20:23 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/otnosheniya-1880359297.html
США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в некоторых сферах
США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в некоторых сферах - РИА Новости, 25.06.2023
США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в некоторых сферах
США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам, а также совместно работать над разрешением глобальных РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T20:23
2023-06-25T20:23
в мире
китай
сша
пекин
виктория нуланд
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
g7
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам, а также совместно работать над разрешением глобальных проблем, говорится в заявлении, опубликованном по итогам очередного раунда диалога США-ЕС по КНР. Как проинформировал госдепартамент, США на данной встрече, состоявшейся 22 июня, представляла замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, ЕС – генеральный секретарь Службы внешних связей Стефано Саннино. "Заместитель госсекретаря Нуланд и генеральный секретарь Саннино подтвердили готовность к продолжению предметного взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность", - следует из заявления. Помимо этого, представители США и ЕС заявили о необходимости корректировки совместных подходов к взаимодействию с Китаем с учетом шагов последнего на мировой арене, а также обстоятельств "более широкого геополитического контекста". В целом же, стороны высказались за поддержание открытых каналов коммуникации с Пекином. "Нуланд и Саннино также выразили озабоченность по поводу использования и угроз экономического принуждения, которые подрывают основанный на правилах международный порядок и многостороннюю торговую систему, включая ВТО. Они подчеркнули важность реагирования на такое принуждение со стороны других партнеров, как было согласовано на саммите G7 в Хиросиме", - указано в заявлении.
https://ria.ru/20230625/zapad-1880233668.html
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в мире, китай, сша, пекин, виктория нуланд, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), g7
В мире, Китай, США, Пекин, Виктория Нуланд, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), G7
США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в некоторых сферах

США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем там, где это им выгодно

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам, а также совместно работать над разрешением глобальных проблем, говорится в заявлении, опубликованном по итогам очередного раунда диалога США-ЕС по КНР.
Как проинформировал госдепартамент, США на данной встрече, состоявшейся 22 июня, представляла замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, ЕС – генеральный секретарь Службы внешних связей Стефано Саннино.
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"Заместитель госсекретаря Нуланд и генеральный секретарь Саннино подтвердили готовность к продолжению предметного взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность", - следует из заявления.
Помимо этого, представители США и ЕС заявили о необходимости корректировки совместных подходов к взаимодействию с Китаем с учетом шагов последнего на мировой арене, а также обстоятельств "более широкого геополитического контекста". В целом же, стороны высказались за поддержание открытых каналов коммуникации с Пекином.
"Нуланд и Саннино также выразили озабоченность по поводу использования и угроз экономического принуждения, которые подрывают основанный на правилах международный порядок и многостороннюю торговую систему, включая ВТО. Они подчеркнули важность реагирования на такое принуждение со стороны других партнеров, как было согласовано на саммите G7 в Хиросиме", - указано в заявлении.
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В миреКитайСШАПекинВиктория НуландЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)G7
 
 
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