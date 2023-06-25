https://ria.ru/20230625/otnosheniya-1880359297.html

США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в некоторых сферах

США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в некоторых сферах - РИА Новости, 25.06.2023

США и ЕС подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в некоторых сферах

США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам, а также совместно работать над разрешением глобальных РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T20:23

2023-06-25T20:23

2023-06-25T20:23

в мире

китай

сша

пекин

виктория нуланд

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

g7

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам, а также совместно работать над разрешением глобальных проблем, говорится в заявлении, опубликованном по итогам очередного раунда диалога США-ЕС по КНР. Как проинформировал госдепартамент, США на данной встрече, состоявшейся 22 июня, представляла замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, ЕС – генеральный секретарь Службы внешних связей Стефано Саннино. "Заместитель госсекретаря Нуланд и генеральный секретарь Саннино подтвердили готовность к продолжению предметного взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность", - следует из заявления. Помимо этого, представители США и ЕС заявили о необходимости корректировки совместных подходов к взаимодействию с Китаем с учетом шагов последнего на мировой арене, а также обстоятельств "более широкого геополитического контекста". В целом же, стороны высказались за поддержание открытых каналов коммуникации с Пекином. "Нуланд и Саннино также выразили озабоченность по поводу использования и угроз экономического принуждения, которые подрывают основанный на правилах международный порядок и многостороннюю торговую систему, включая ВТО. Они подчеркнули важность реагирования на такое принуждение со стороны других партнеров, как было согласовано на саммите G7 в Хиросиме", - указано в заявлении.

https://ria.ru/20230625/zapad-1880233668.html

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, виктория нуланд, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), g7