США обсудили с Японией ситуацию в России
Секретарь совбеза Японии и советник президента США обсудили ситуацию в России
© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье обсудили по телефону ситуацию в России в контексте событий вокруг группы "Вагнер"
Стороны подтвердили намерение оставаться в тесном взаимодействии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида также в воскресенье заслушал доклад руководства МИД Японии по ситуации в России.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.