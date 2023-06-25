https://ria.ru/20230625/obsuzhdenie-1880277295.html

США обсудили с Японией ситуацию в России

США обсудили с Японией ситуацию в России - РИА Новости, 25.06.2023

США обсудили с Японией ситуацию в России

Секретарь совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье обсудили по... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T08:02

2023-06-25T08:02

2023-06-25T08:02

в мире

россия

япония

джейк салливан

сша

попытка вооруженного мятежа

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ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье обсудили по телефону ситуацию в России в контексте событий вокруг группы "Вагнер" Стороны подтвердили намерение оставаться в тесном взаимодействии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида также в воскресенье заслушал доклад руководства МИД Японии по ситуации в России. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/peregovory-1880273245.html

https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html

россия

япония

сша

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в мире, россия, япония, джейк салливан, сша, попытка вооруженного мятежа