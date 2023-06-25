Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Владимировку, Донецк, Макеевку и Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Владимировку, Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Владимировка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров...11.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...12.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...13.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 13.00 мск украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.