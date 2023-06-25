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В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям - РИА Новости, 25.06.2023
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14:02 25.06.2023 (обновлено: 14:06 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/lnr-1880315726.html
В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям
В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям - РИА Новости, 25.06.2023
В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям
Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики возобновило продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:02
2023-06-25T14:06
луганская народная республика
попытка вооруженного мятежа
общество
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики возобновило продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале правительстве республики.В субботу министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок из-за нестабильной обстановки в том числе в Ростовской области."Минтранс ЛНР сообщает об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям", - говорится в сообщении правительства.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/rossiya-1880314935.html
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Ольга Фомченкова
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луганская народная республика, попытка вооруженного мятежа, общество
Луганская Народная Республика, Попытка вооруженного мятежа, Общество
В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям

Минтранс ЛНР сообщил об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям

© РИА Новости / Евгений ОдиноковДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дорожный знак "Остановка автобуса" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики возобновило продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале правительстве республики.
В субботу министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок из-за нестабильной обстановки в том числе в Ростовской области.
«
"Минтранс ЛНР сообщает об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям", - говорится в сообщении правительства.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
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Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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