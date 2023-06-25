https://ria.ru/20230625/lnr-1880315726.html

В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям

В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям - РИА Новости, 25.06.2023

В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям

Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики возобновило продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:02

2023-06-25T14:02

2023-06-25T14:06

луганская народная республика

попытка вооруженного мятежа

общество

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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики возобновило продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале правительстве республики.В субботу министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок из-за нестабильной обстановки в том числе в Ростовской области."Минтранс ЛНР сообщает об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям", - говорится в сообщении правительства.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/rossiya-1880314935.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, попытка вооруженного мятежа, общество