В ЛНР открыли продажу билетов на автобусные рейсы по всем направлениям
Минтранс ЛНР сообщил об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям
Дорожный знак "Остановка автобуса" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики возобновило продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале правительстве республики.
В субботу министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок из-за нестабильной обстановки в том числе в Ростовской области.
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"Минтранс ЛНР сообщает об открытии продажи билетов на автобусные рейсы по всем направлениям", - говорится в сообщении правительства.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.