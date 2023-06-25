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Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области - РИА Новости, 25.06.2023
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13:07 25.06.2023 (обновлено: 13:55 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/lipetsk-1880309833.html
Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области
Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области - РИА Новости, 25.06.2023
Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области
Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули Липецкую область, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:07
2023-06-25T13:55
липецкая область
попытка вооруженного мятежа
владимир путин
александр лукашенко
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
белоруссия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули Липецкую область, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", — говорится в публикации.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
https://ria.ru/20230625/rezhim-1880307680.html
липецкая область
россия
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липецкая область, попытка вооруженного мятежа, владимир путин, александр лукашенко, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белоруссия
Липецкая область, Попытка вооруженного мятежа, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Белоруссия
Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области

Власти Липецкой области сообщили об уходе из региона подразделений ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули Липецкую область, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
"Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", — говорится в публикации.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе
Вчера, 12:35
 
Липецкая областьПопытка вооруженного мятежаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБелоруссия
 
 
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