https://ria.ru/20230625/lipetsk-1880309833.html

Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области

Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области - РИА Новости, 25.06.2023

Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области

Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули Липецкую область, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:07

2023-06-25T13:07

2023-06-25T13:55

липецкая область

попытка вооруженного мятежа

владимир путин

александр лукашенко

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

белоруссия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули Липецкую область, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", — говорится в публикации.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.

https://ria.ru/20230625/rezhim-1880307680.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

липецкая область, попытка вооруженного мятежа, владимир путин, александр лукашенко, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белоруссия