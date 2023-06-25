https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880289805.html

Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме

Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023

Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме

Движение по Крымскому мосту и паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:05

2023-06-25T10:05

2023-06-25T10:05

николай лукашенко

херсонская область

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту и паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. "Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе (железнодорожная и автомобильная части) осуществляется в штатном режиме", - написал Лукашенко. Кроме того, по его словам, также штатно работают и пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области. Транспорт продолжает следовать по сухопутному коридору через новые регионы.

https://ria.ru/20230625/avtobusy-1880287792.html

херсонская область

республика крым

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николай лукашенко, херсонская область , республика крым, общество