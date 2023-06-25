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Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме
Движение по Крымскому мосту и паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:05
2023-06-25T10:05
2023-06-25T10:05
николай лукашенко
херсонская область
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту и паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. "Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе (железнодорожная и автомобильная части) осуществляется в штатном режиме", - написал Лукашенко. Кроме того, по его словам, также штатно работают и пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области. Транспорт продолжает следовать по сухопутному коридору через новые регионы.
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херсонская область
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николай лукашенко, херсонская область , республика крым, общество
Николай Лукашенко, Херсонская область , Республика Крым, Общество
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме
Министр транспорта Лукашенко: движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме