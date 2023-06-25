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Пропавшие на реке в Приморье дети пытались спасти тонущего ребенка - РИА Новости, 25.06.2023
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10:08 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/deti-1880290107.html
Пропавшие на реке в Приморье дети пытались спасти тонущего ребенка
Пропавшие на реке в Приморье дети пытались спасти тонущего ребенка - РИА Новости, 25.06.2023
Пропавшие на реке в Приморье дети пытались спасти тонущего ребенка
Трое детей пропали на реке в Приморье, когда один из них начал тонуть, а остальные пытались его спасти, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:08
2023-06-25T10:08
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Трое детей пропали на реке в Приморье, когда один из них начал тонуть, а остальные пытались его спасти, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Ранее полиция сообщила, что 24 июня в 12.00 (05.00 мск) два мальчика 8 и 9 лет, а также девочка 12 лет отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись. Их ищут полиция, волонтеры и спасатели. Следователи сообщили, что четверо детей 8, 10 и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться в реке Арсеньевка. Трех из них до сих пор не нашли. "Установлено, что один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, малолетний вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье" причинение смерти по неосторожности". На месте, где купались дети, следователи СК проводят осмотр. Поисковые мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20230622/malchik-1879871250.html
россия
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край
Пропавшие на реке в Приморье дети пытались спасти тонущего ребенка

Дети пропали на реке в Приморье, когда один начал тонуть, а остальные пытались его спасти

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Трое детей пропали на реке в Приморье, когда один из них начал тонуть, а остальные пытались его спасти, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
Ранее полиция сообщила, что 24 июня в 12.00 (05.00 мск) два мальчика 8 и 9 лет, а также девочка 12 лет отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись. Их ищут полиция, волонтеры и спасатели.
Следователи сообщили, что четверо детей 8, 10 и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться в реке Арсеньевка. Трех из них до сих пор не нашли.
"Установлено, что один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, малолетний вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье" причинение смерти по неосторожности".
На месте, где купались дети, следователи СК проводят осмотр. Поисковые мероприятия продолжаются.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский край
 
 
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