https://ria.ru/20230625/deti-1880290107.html

Пропавшие на реке в Приморье дети пытались спасти тонущего ребенка

Пропавшие на реке в Приморье дети пытались спасти тонущего ребенка - РИА Новости, 25.06.2023

Пропавшие на реке в Приморье дети пытались спасти тонущего ребенка

Трое детей пропали на реке в Приморье, когда один из них начал тонуть, а остальные пытались его спасти, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:08

2023-06-25T10:08

2023-06-25T10:08

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Трое детей пропали на реке в Приморье, когда один из них начал тонуть, а остальные пытались его спасти, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Ранее полиция сообщила, что 24 июня в 12.00 (05.00 мск) два мальчика 8 и 9 лет, а также девочка 12 лет отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись. Их ищут полиция, волонтеры и спасатели. Следователи сообщили, что четверо детей 8, 10 и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться в реке Арсеньевка. Трех из них до сих пор не нашли. "Установлено, что один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, малолетний вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье" причинение смерти по неосторожности". На месте, где купались дети, следователи СК проводят осмотр. Поисковые мероприятия продолжаются.

https://ria.ru/20230622/malchik-1879871250.html

россия

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край