https://ria.ru/20230625/avtovokzaly-1880289243.html

Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме

Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023

Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме

Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщило в телеграм-канале правительство Воронежской области. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:59

2023-06-25T09:59

2023-06-25T10:07

воронеж

воронежская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/45/1552504558_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_532ac0048c539da538bb11da2ab2d1b3.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщило в телеграм-канале правительство Воронежской области.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об отмене рейсовых автобусов из Воронежа в Москву и Липецк из-за приостановки движения по трассе М-4 "Дон". Кроме того, была закрыта Левобережная автостанция Воронежа, более 30 рейсов отменили. Автобусы продолжали ездить в Нововоронеж, это южное направление."Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию", - говорится в сообщении.Утром в субботу на северном выезде из Воронежа образовалась большая пробка на дороге из города, примыкающей к трассе М-4.

https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880289805.html

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, воронежская область, безопасность