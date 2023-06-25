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Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме
Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме
Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщило в телеграм-канале правительство Воронежской области. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:59
2023-06-25T09:59
2023-06-25T10:07
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщило в телеграм-канале правительство Воронежской области.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об отмене рейсовых автобусов из Воронежа в Москву и Липецк из-за приостановки движения по трассе М-4 "Дон". Кроме того, была закрыта Левобережная автостанция Воронежа, более 30 рейсов отменили. Автобусы продолжали ездить в Нововоронеж, это южное направление."Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию", - говорится в сообщении.Утром в субботу на северном выезде из Воронежа образовалась большая пробка на дороге из города, примыкающей к трассе М-4.
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воронеж, воронежская область, безопасность
Воронеж, Воронежская область, Безопасность
Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме
Правительство региона сообщило, что автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме