Рейтинг@Mail.ru
Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 25.06.2023 (обновлено: 10:07 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/avtovokzaly-1880289243.html
Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме
Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме
Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщило в телеграм-канале правительство Воронежской области. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:59
2023-06-25T10:07
воронеж
воронежская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/45/1552504558_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_532ac0048c539da538bb11da2ab2d1b3.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщило в телеграм-канале правительство Воронежской области.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об отмене рейсовых автобусов из Воронежа в Москву и Липецк из-за приостановки движения по трассе М-4 "Дон". Кроме того, была закрыта Левобережная автостанция Воронежа, более 30 рейсов отменили. Автобусы продолжали ездить в Нововоронеж, это южное направление."Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию", - говорится в сообщении.Утром в субботу на северном выезде из Воронежа образовалась большая пробка на дороге из города, примыкающей к трассе М-4.
https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880289805.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/45/1552504558_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f579a0b31a5e4404cae17022a6ffa20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, воронежская область, безопасность
Воронеж, Воронежская область, Безопасность
Автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме

Правительство региона сообщило, что автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дорожный знак "Остановка автобуса" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщило в телеграм-канале правительство Воронежской области.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об отмене рейсовых автобусов из Воронежа в Москву и Липецк из-за приостановки движения по трассе М-4 "Дон". Кроме того, была закрыта Левобережная автостанция Воронежа, более 30 рейсов отменили. Автобусы продолжали ездить в Нововоронеж, это южное направление.
"Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию", - говорится в сообщении.
Утром в субботу на северном выезде из Воронежа образовалась большая пробка на дороге из города, примыкающей к трассе М-4.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме
Вчера, 10:05
 
ВоронежВоронежская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала