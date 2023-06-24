https://ria.ru/20230624/zakharova-1880153938.html

Главное сейчас объединиться, заявила Захарова

Главное сейчас объединиться, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2023

Главное сейчас объединиться, заявила Захарова

Главное сейчас объединиться, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:42

2023-06-24T11:42

2023-06-24T13:48

россия

евгений пригожин

владимир путин

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Главное сейчас объединиться, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. "У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть своё отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда своё личное надо отложить на потом. Даже, если считаешь, что прав на 100%. Почему? Да потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно", - написала она. По ее словам, "враг только и ждёт нашей междоусобицы". Она отметила, что "искушение поставить своё мнение над интересами страны и народа велико". "Но если только ему поддаться, всё, ради чего мы живем и сражаемся каждый на своём месте, рассыпется. Объединитесь. Вы братья. Вы защищаете не интересы отдельных людей, а нас всех. Вы защищаете вашу огромную семью. И мы верим в вас, как верили и поддерживали всегда", - добавила Захарова. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.

https://ria.ru/20230624/zapad-1880148732.html

https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html

https://ria.ru/20230624/splochenie-1880145950.html

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россия, евгений пригожин, владимир путин, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попытка вооруженного мятежа