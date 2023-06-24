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Главное сейчас объединиться, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2023
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11:42 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zakharova-1880153938.html
Главное сейчас объединиться, заявила Захарова
Главное сейчас объединиться, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2023
Главное сейчас объединиться, заявила Захарова
Главное сейчас объединиться, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:42
2023-06-24T13:48
россия
евгений пригожин
владимир путин
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Главное сейчас объединиться, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. "У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть своё отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда своё личное надо отложить на потом. Даже, если считаешь, что прав на 100%. Почему? Да потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно", - написала она. По ее словам, "враг только и ждёт нашей междоусобицы". Она отметила, что "искушение поставить своё мнение над интересами страны и народа велико". "Но если только ему поддаться, всё, ради чего мы живем и сражаемся каждый на своём месте, рассыпется. Объединитесь. Вы братья. Вы защищаете не интересы отдельных людей, а нас всех. Вы защищаете вашу огромную семью. И мы верим в вас, как верили и поддерживали всегда", - добавила Захарова. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
https://ria.ru/20230624/zapad-1880148732.html
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россия, евгений пригожин, владимир путин, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попытка вооруженного мятежа
Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Попытка вооруженного мятежа
Главное сейчас объединиться, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова заявила, что главное сейчас объединиться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Главное сейчас объединиться, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть своё отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда своё личное надо отложить на потом. Даже, если считаешь, что прав на 100%. Почему? Да потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно", - написала она.
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По ее словам, "враг только и ждёт нашей междоусобицы". Она отметила, что "искушение поставить своё мнение над интересами страны и народа велико".
"Но если только ему поддаться, всё, ради чего мы живем и сражаемся каждый на своём месте, рассыпется. Объединитесь. Вы братья. Вы защищаете не интересы отдельных людей, а нас всех. Вы защищаете вашу огромную семью. И мы верим в вас, как верили и поддерживали всегда", - добавила Захарова.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана".
Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
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РоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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